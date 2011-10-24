İş dünyasında melez bulut dönemi

Bulut bilişim ve sanallaştırma uygulamalarına ilişkin Avrupa’nın en büyük buluşmalarından biri Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da gerçekleşti.

KOPENHAG - VMworld Europe 2011 toplantılarına, bulut bilişimde sanal sunucu çözümleriyle lider duruma gelen firmalardan VMware’in 7 binden fazla iş ortağı katıldı. Yüzlerce tartışma seansının gerçekleştirildiği organizasyon, sanallaştırma uygulamalarında hibrit bulut döneminin geldiği noktayı göstermesi açısından da önemliydi. Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan sanallaştırma, ölçeği ne olursa olsun, bilgi işlem ihtiyaçlarını belirli işlemler için ayrı sunucu kurmak yerine, sunucu havuzu oluşturup bunları tek bir sanal sunucu üzerinden verimli şekilde işletmeyi ifade ediyor. Bu sanal mekanizma, bugün gelişmiş pazarlarda firma ve kurumların BT sistemlerinde yüzde 50-70 gibi büyük bir orana ulaşmış durumda.

VMworld Europe 2011’in muhteşem açılış gösterisinden hemen sonra sahneye çıkan, VMware’in Genel Müdürü ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Maurizio Carli, özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan oluşan EMEA bölgesinde çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacaklarını söyledi. Carli, Rusya ve Türkiye’nin de dahil olduğu yükselen pazarlarda 2012 yılını atılım yılı olarak gördüklerini de açıkladı. VMware’in bugün itibarıyla 25 bin iş ortağı ve 250 binden fazla müşterisi bulunuyor.

Carli, ‘PC-sonrası’ (Post-PC) denilen dönemde mobilitenin önemine de dikkat çekti. Bugün sahip olunan akıllı telefonlarda VMware uygulamaları sayesinde, firmanın kurumsal sanal sunucusuna bağlanmayı sağlayan ayrı bir kullanıcı profili oluşturulabildiğini söyledi. Bu şekilde her bir akıllı telefon istenirse sanal sunucuya bağlı bir terminal olarak kullanılabiliyor.

TÜRKİYE’DE 2012 ATILIM YILI Bugün Fortune 500 listesindeki firmaların yüzde 95’i VMware sanallaştırma ve bulut çözümlerini değişik oranlarda kullanıyor. Akdeniz havzasında Fransa ve İtalya gibi olgunlaşmış pazarlarda hibrit bulut yaygınlaşırken, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde de büyük potansiyel görülüyor. Firmanın EMEA bölgesinden sorumlu direktörü Hervé Renault, Türkiye’de de yaygın şekilde VMware sanallaştırma yazılımlarının kullanıldığını, ancak çok yakında en az 5 VMware onay sürecinden geçmiş sertifikalı servis sağlayıcıyı açıklayacaklarını belirtti.

Ntvmsnbc’ye konuşan Renault, Türkiye’de halen büyük çaplı sunucu kurulumlarına sahip bazı firma ve operatörlerle de görüşmelerin son aşamaya geldiğini, Türkiye’nin bölgesel potansiyeli sayesinde kendileri için odak noktası ülkelerden biri olduğunu söylüyor. Türkiye’de genişbant bağlantı olanaklarının artmasıyla 2011’de dahili bulut kullanımı için taban yaratılmış durumda. 2012 yılı da, firmanın ‘hibrit bulut’ mekanizmasının Türkiye’de hızlı büyüme göstereceği yıl olarak görülüyor.

MELEZ BULUT Dünyada firmaların Bilgi İşlem (BT) departmanlarının ve harici servis sağlayıcıların yoğunlukla kullandığı ‘sanallaştırma’, sade anlatımıyla, farklı operasyon veya işlemler için ayrı ayrı sunucu kurulması yerine, tüm sunucuların bir havuz oluşturularak tek bir ‘sanal sunucu’ üzerinden kullandırılması anlamına geliyor. Bu da firmaların BT departmanlarının, her bir operasyon için sunucu havuzundan gerektiği kadar depolama alanı, işlemci gücü ve RAM tahsis edebilmesini sağlıyor. VMware sanallaştırma yazılımlarını kullanarak toplamda sahip olunan alan ve işlemci gücünü en verimli şekilde dağıtan firmaların IT bölümleri, bu yolla ‘dahili’ bir bulut yaratarak eldeki fiziksel sunuculardan azami faydayı sağlıyor. Bu da elbette hem sunucu bakım ve işletme giderlerini hem de enerji tüketimini büyük ölçüde azaltıyor.

Dünyada hızla yayılan, Türkiye için de VMware tarafından 2012’de müşteri tabanının genişletilmesi planlanan ikinci konsept ise, dahili sanallaştırılmış bulut ile dışarıda VMware kullanan servis sağlayıcıların sunduğu harici bulut arasında geçişlilik. Hibrit bulut denilen bu sanallaştırma uygulamasının en büyük artısı, firmaların kendi IT departmanlarında belirli bir operasyon için açacakları ve kullanacakları yerin dahili maliyetinin fazla olması, örneğin yeni sunucu yatırımı gerektirmesi durumunda, daha hesaplı görünen harici servis sağlayıcıya gitme imkanı sağlaması.

Yeni operasyon için gereken uygulama ve veri tabanını kısmen ya da tamamen daha hesaplı görünen harici servis sağlayıcıya taşıyabilen firmalar, VMware’in hibrit bulut mekanizmasıyla dahili ve harici sunucular arasında entegrasyon sağlıyor. Böylece bir şirketin BT departmanında kurulu dahili (özel) bulut ortamıyla harici buluta dahil sunucular, tek bir havuz oluşturuyor, birlikte çalışabiliyor. Veri tabanlarının bir kısmı, örneğin kritik önemde olduğu varsayılanlar, dahili fiziki sunucularda tutulurken, diğerleri için harici servis sağlayıcıları kullanılabiliyor.