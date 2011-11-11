iPhone'un batarya ömrünü uzatacak güncelleme yayında!

Apple, mobil işletim sistemi iOS 5 için ilk güncellemeyi yayınladı. Yeni 5.0.1 sürümünün iPhone 4S'de bazı kullanıcıların başını ağrıtan pil sorununu çözdüğü söyleniyor.

Güncelleme yayınlanmadan önce Apple, iki beta sürümü yayınlamıştı. Bu beta sürümlerini deneyen kullanıcılar, iPhone 4S'lerinin pil ömrünün önemli ölçüde arttığını söylemişlerdi. 5.0.1'de pil hatalarının giderilmesinin yanısıra, ilk iPad için çoklu görev hareketleri desteği de bulunuyor.

Bunun yanında iCloud hizmetiyle ilgili bazı hatalar da onarılıyor. Güncellemeyi iTunes'dan indirmek mümkün. Ancak Apple ilk kez bir iOS güncellemesini iPhone ve iPad'inizi bir PC veya Mac'e bağlamadan, bağımsız olarak güncellemenize izin verecek.