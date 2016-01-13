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iPhone’dan Çok Konuşulacak Özellik!

iPhone’dan Çok Konuşulacak Özellik!

13 Ocak 2016 Çarşamba 21:29
iPhone’dan Çok Konuşulacak Özellik!
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iPhone’a ‘iyi uykular’ özelliği

Apple, yeni sürümü iOS 9.3 ile gelen 'Gece Mesaisi' özelliğini kullanıma sundu
‘Gece Mesaisi’ adı verilen bu uygulama, günbatımından sonra iPhone ve iPad’lerin ekranlarındaki renk dengesini ayarlayarak geceye uyumlu hale geliyor. Telefon, konum belirleme (geolocation) ve dahili saatini kullanarak güneşin battığı uyarısını veriyor ve ekran renklerini, turuncu, kırmızı tonları ağırlıklı belirleyip mavi ile beyazı azaltarak, daha ‘sıcak’ hale getiriyor.




UYKU DÖNGÜSÜNDE ETKİLİ

Apple’ın bu yeni özelliği, gece yatmadan önce en son gördükleri telefon ekranları olanlar için iyi bir uygulama olacak. Zira uyumadan hemen önce son bir defa Facebook sayfalarına bakmak ya da telefonlarından metin okumak isteyenlerin maruz kaldığı parlak ışıklar uyku döngüsüne olumsuz etki yapıyor.

Guardian’ın haberine göre şirket daha önce farklı yöntemlerle uyumaya yardımcı oldu. Elektronik kitap okumak için kullanılan iBooks uygulaması, belli bir zamandan sonra beyaz üstüne siyah yazı tipinden, siyah üstüne beyaz yazıya dönüştürülebiliyor.

Apple’ın yeni sürümü iOS 9.3 ile gelen özellikler arasında ‘Notlar’ uygulamasının parmak izi veya bir kodla kilitlenmesi de var. 
Son Güncelleme: 13.01.2016 23:33
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