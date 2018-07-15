iPhone zammı feci vurdu!

Ekonomideki çalkalanma reel piyasaya bugün yansıdı. Özellikle seçim sonrasını bekleyen Apple, 6.099 TL olan iPhone X‘un fiyatı 7.499 TL‘ye yükseltti.

iPhone 8‘in fiyatı 5.199 TL‘ye ve iPhone 8 Plus‘ın fiyatı ise 5.899 TL‘ye yükseldi. Başta iPhone modelleri olmak üzere tüm Apple ürünlerine zam geldi.

Apple Watch Series 3‘ün fiyatı 1.999 TL‘ye, iPad Pro‘nun fiyat 3.699 TL‘ye, MacBook Pro’nun fiyatı 7.699 TL’ye yükseldi.

Apple ayrıca aksesuarlarına da zam yaptı. 219 TL olan Apple Watch kayışlarının fiyat 269 TL‘ye yükseldi. 1.599 TL olan Beats Studio modelinin fiyatı da 1.999 TL‘ye kadar çıktı.

Apple, artan dolar ve euro kurunu uzun bir süre bekledi. Kurdaki artışdurmayınca ürünlerine zam yapmak zorunda kaldı.

Eylül ayında tanıtılacak olan iPhone’un, Türkiye’de 10.000 TL‘yi bulan fiyatlar ile satılacağı söyleniyor. Ekonomideki bu dalgalanma düzelse bile, Apple fiyatlarında indirim yapmayacaktır.