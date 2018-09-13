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iPhone XS tanıtım saat kaçta başlayacak? iPhone XS Plus ve 9 sahneye çıkıyor!

Yeni iPhone'lar bu akşam görücüye çıkıyor, tanıtım için dakikalar kaldı! Bu akşam gerçekleştirilecek etkinlikte Aple'ın 3 farklı iPhone'u dünyaya duyurması bekleniyor. Steve Jobs Theatre'da 3 yeni iPhone ile meraklılarının karşısına geçmesi beklenen firma, tanıtımı saat 20:00'da gerçekleştirecek.

iPhone XS tanıtım saat kaçta başlayacak? iPhone XS Plus ve 9 sahneye çıkıyor!

Yeni iPhone'lar bu akşam görücüye çıkıyor, tanıtım için dakikalar kaldı! Bu akşam gerçekleştirilecek etkinlikte Aple'ın 3 farklı iPhone'u dünyaya duyurması bekleniyor. Steve Jobs Theatre'da 3 yeni iPhone ile meraklılarının karşısına geçmesi beklenen firma, tanıtımı saat 20:00'da gerçekleştirecek.

13 Eylül 2018 Perşembe 00:08
iPhone XS tanıtım saat kaçta başlayacak? iPhone XS Plus ve 9 sahneye çıkıyor!

Yeni iPhone modelleri bu akşam tanıtılıyor. Bilindiği üzere Apple, geçtiğimiz sene de lansmanını 12 Eylül’de yapmıştı. TSİ 20:00’de başlayan organizasyonda iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X tanıtılmıştı. Apple bu sene yepyeni iPhone modelleri ile teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak.  Apple'ın şu zamana kadar ki en pahalı telefonu iPhone XS Max olacağı öne sürülüyor. İşte merak edilenler…

YENİ iPHONE TANITIMI NEREDEN İZLENECEK?

Yeni iPhone modellerinin ön plana çıkacağı tanıtım, Apple’ın resmi YouTube sayfasından canlı olarak yayınlanacak. Firma bu yıl iPhone Xs, iPhone Xs Plus (ya da Xs Max) ve iPhone Xr’ı (ya da iPhone 9) tanıtmayı hedefliyor.

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EN PAHALI iPHONE MU GELİYOR?

Apple’ın bu zamana piyasaya süreceği en pahalı telefonun iPhone XS Max olacağı iddia ediliyor. Raporda iPhone XS Max fiyatı ise 1050 dolar olarak görmekteyiz. Diğer iPhone modellerinin fiyatına göz atacak olursak; iPhone, 9 799 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.

Buna göre ülkemizde iPhone 9’un satış fiyatı 10 bin TL,  iPhone XS’in satış fiyatı 12 bin TL ve iPhone XS Max’ın satış fiyatı ise 15 bin TL olacak.

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