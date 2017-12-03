Bilim & Teknoloji:
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03 Aralık 2017 Pazar 10:16

'iPhone X Satışları Durdurulsun!'

'iPhone X Satışları Durdurulsun!'
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Qualcomm ile Apple arasında devam eden patent savaşı, üç yeni dava açan Qualcomm ile yeni bir seviyeye ulaştı.

Qualcomm ile Apple arasında devam eden patent savaşı, yeni br bouyt kazandı. ABD merkezli teknoloji devi Apple, Qualcomm’u 8 farklı pil patentini ihlal etmekle suçlaması üzerine, Qualcomm’dan karşı hamle geldi. Şirket, iPhone 7’den iPhone X’e kadar olan modellerin satışının durdurulmasını istedi.

Mahkeme bu talebi haklı bulursa iPhone modellerinin satışları ABD'de yasaklanacak. Zira üç yeni dava açan Qualcomm , iPhone 7, 8 ve X serilerinde toplam 16 farklı patentin ihlal edildiği iddiasında.

Satışa çıktığı tarihte iPhone X için dünya genelinde binlerce kişi uzun kuyruklar oluşturmuş, iPhone X sevdası ilginç haberlerin de ortaya çıkmasına neden olmuştu.


 
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