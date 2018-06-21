iPhone sahiplerine WhatsApp’tan kötü haber!

Bir WhatsApp sözcüsü, WhatsApp'ı sorunsuz bir şekilde kullanmak için cihazların hangi işletim sistemi sürümleri ile çalışması gerektiğini açıkladı.
Yani eski bir iPhone veya Android telefon kullanıyorsanız Whatsapp’tan her an mahrum kalabilirsiniz.
WhatsApp'tan eski iPhone ve Android telefon sahiplerine kötü bir haber geldi. WhatsApp'ın bu telefonlarda her an çalışmayı durduracağını açıklayan şirket, hangi modellerin Whatsapp'tan mahrum kalacağını da açıkladı. Eğer siz de eski bir iPhone sahibi iseniz haberimizi okumanızda fayda var.
Bir WhatsApp sözcüsü, WhatsApp'ı sorunsuz bir şekilde kullanmak için cihazların hangi işletim sistemi sürümleri ile çalışması gerektiğini açıkladı.
Yani eski bir iPhone veya Android telefon kullanıyorsanız Whatsapp’tan her an mahrum kalabilirsiniz.