banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95057
ALTIN
192.277
DOLAR
4.7244
STERLİN
6.2510
EURO
5.4834
Pirgo’da yangın
PİRGO’DA YANGIN
Umut taciri 1 gün tutuklu kalacak
UMUT TACİRİ 1 GÜN TUTUKLU...
5 yıl hapis yatacak
5 YIL HAPİS YATACAK
Hap zanlıları tutuksuz yargılanacak
HAP ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
5 yıl hapis yatacak
Kapat

iPhone sahiplerine WhatsApp’tan kötü haber!

WhatsApp'tan eski iPhone ve Android telefon sahiplerine kötü bir haber geldi. WhatsApp'ın bu telefonlarda her an çalışmayı durduracağını açıklayan şirket, hangi modellerin Whatsapp'tan mahrum kalacağını da açıkladı. Eğer siz de eski bir iPhone sahibi iseniz haberimizi okumanızda fayda var.

iPhone sahiplerine WhatsApp’tan kötü haber!

WhatsApp'tan eski iPhone ve Android telefon sahiplerine kötü bir haber geldi. WhatsApp'ın bu telefonlarda her an çalışmayı durduracağını açıklayan şirket, hangi modellerin Whatsapp'tan mahrum kalacağını da açıkladı. Eğer siz de eski bir iPhone sahibi iseniz haberimizi okumanızda fayda var.

21 Haziran 2018 Perşembe 23:38
iPhone sahiplerine WhatsApp’tan kötü haber!

Bir WhatsApp sözcüsü, WhatsApp'ı sorunsuz bir şekilde kullanmak için cihazların hangi işletim sistemi sürümleri ile çalışması gerektiğini açıkladı.

banner277
Buna göre kullanıcıların yeni yılda da WhatsApp kullanmaya devam edebilmeleri için Android 4.0 ve üzeri, iOS 7 ve üzeri ya da Windows Phone 8.1 ve üzeri işletim sistemi ile çalışan cihazlara geçiş yapmaları gerekiyor.

Yani eski bir iPhone veya Android telefon kullanıyorsanız Whatsapp’tan her an mahrum kalabilirsiniz.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Google ölüm ihtimalini hesaplamaya başladı
Google ölüm ihtimalini hesaplamaya başladı
Korku filmi gibi… Gökyüzünden ahtapot yağdı
Korku filmi gibi… Gökyüzünden ahtapot yağdı
Stephen Hawking’in ses kaydı kara deliğe gönderilecek
Stephen Hawking’in ses kaydı kara deliğe gönderilecek
2018 yılının en çok satan telefonları
2018 yılının en çok satan telefonları
WiFi ile internete girenler dikkat! Büyük tehlike…
WiFi ile internete girenler dikkat! Büyük tehlike…
NASA açıkladı: Sırrı çözüldü
NASA açıkladı: Sırrı çözüldü
Facebook’ta skandal hata! Etkilenen 14 milyon kişinden biri olabilirsiniz…
Facebook’ta skandal hata! Etkilenen 14 milyon kişinden biri olabilirsiniz…
WhatsApp’tan son haber! Desteğini keseceği telefonları açıkladı
WhatsApp’tan son haber! Desteğini keseceği telefonları açıkladı
Selfie çekenler tehlikede! Yapay zeka erotik filmlere yerleştiriyor...
Selfie çekenler tehlikede! Yapay zeka erotik filmlere yerleştiriyor...
Android telefon kullananlar dikkat: Bu hata tüm mesajlarınızı ortaya çıkarıyor!
Android telefon kullananlar dikkat: Bu hata tüm mesajlarınızı ortaya çıkarıyor!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim