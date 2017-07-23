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23 Temmuz 2017 Pazar 11:29

iPhone Neden Çok Satıyor? Kuruculardan Steve Wozniak Açıkladı!

iPhone Neden Çok Satıyor? Kuruculardan Steve Wozniak Açıkladı!
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iPhone serisi birçok üst düzey telefonun yukarısında kalan fiyatlarına rağmen yüksek satış rakamlarıyla dikkat çekiyor. Apple'ın kurucularından olan Steve Wozniak bu durumun sebebini kendince açıkladı...

Steve Jobs’la beraber Apple’ın kurucuları arasında yer alan Steve Wozniak, şu an Apple’ın büyük hissedarları arasında yer alıyor. Apple’daki tam zamanlı işinden 1987’de ayrılan Wozniak halen şirketin en önemli yüzleri arasında yer alıyor ve Apple’ın hamlelerini yakından takip ediyor. Wozniak geçtiğimiz günlerde iPhone hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

iPHONE NEDEN ÇOK SATIYOR?
Bir konferansta açıklamalar yapan Wozniak, iPhone fiyatlarının günümüz şartlarında oldukça normal olduğunu ifade etti. Çinli akıllı telefon üreticilerinin üst seviye donanımları oldukça uygun bir fiyata kullanıcılara sunarak son dönemde başarılı çalışmalara imza attığına da değinen Wozniak, iPhone’un fiyatını sonuna kadar hak ettiğini ve bu nedenle müşterilerin tercihini kaliteden yana yaptığını belirtiyor.


 
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