iPhone Neden Çok Satıyor? Kuruculardan Steve Wozniak Açıkladı!

Steve Jobs’la beraber Apple’ın kurucuları arasında yer alan Steve Wozniak, şu an Apple’ın büyük hissedarları arasında yer alıyor. Apple’daki tam zamanlı işinden 1987’de ayrılan Wozniak halen şirketin en önemli yüzleri arasında yer alıyor ve Apple’ın hamlelerini yakından takip ediyor. Wozniak geçtiğimiz günlerde iPhone hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.Bir konferansta açıklamalar yapan Wozniak, iPhone fiyatlarının günümüz şartlarında oldukça normal olduğunu ifade etti. Çinli akıllı telefon üreticilerinin üst seviye donanımları oldukça uygun bir fiyata kullanıcılara sunarak son dönemde başarılı çalışmalara imza attığına da değinen Wozniak, iPhone’un fiyatını sonuna kadar hak ettiğini ve bu nedenle müşterilerin tercihini kaliteden yana yaptığını belirtiyor.