iPhone kullanıcıları dikkat yasaklanabilir!

Hindistan Telekom Düzenleme Kurumu, Apple'dan DND 2.0 adlı bir uygulamaya App Store üzerinden izin vermesini istiyor. Anti spam uygulaması olan DND, Hindistan'da insanların başını çok ağrıtan rahatsız edici dolandırıcı aramalarını engellemeyi sağlıyor. Ancak Apple, uygulamanın gizlilik politikasını ihlal ettiğini düşündüğü için bu fikre kesinlikle sıcak bakmıyor.

İşte bu büyük bir sorun çünkü Hindistan'daki düzenleyici yasaya göre, Telekom Düzenleme Kurumu tarafından uyulması gereken bu kural için altı aylık bir süre veriliyor. Eğer Apple bu yasaya uymayıp, cihazlarında DND uygulamasına izin vermezse Apple iPhone modellerinin ülkede yasaklanması söz konusu.

Birçok farklı ülkede düzenleyicilerle sıkıntı yaşayan Apple ilk büyük vetosunu Hindistan'dan yemiş durumda. Diğer bölgelerde de bu tutumunu koruması halinde, özellikle Orta Doğu ve Asya pazarında ciddi bir kayıp yaşayabilir.