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iPhone Camı Kırıldı Diye Üzülmeyin

Apple, düştüğünde hemen kırılmayan, "9 canlı" bir iPhone için harekete geçti!

iPhone Camı Kırıldı Diye Üzülmeyin

Apple, düştüğünde hemen kırılmayan, "9 canlı" bir iPhone için harekete geçti!

06 Aralık 2014 Cumartesi 17:35
iPhone Camı Kırıldı Diye Üzülmeyin
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iPhone Camı Kırıldı Diye Üzülmeyin
Apple, düştüğünde hemen kırılmayan, "9 canlı" bir iPhone için harekete geçti!

Apple, kedilerin dört ayak üstüne düşmesini örnek alarak, düştüğünde kendisini çatlamaktan koruyacak bir iPhone için harekete geçti. ABD Patent Ofisi tarafından yeni onaylanan patent, telefonun "kedi gibi" düşmesini sağlamayı amaçlıyor. Apple'ın yeni patentindeki fikir, kedilerin yüksekten düştüklerinde reflekslerini kullanarak kendilerini havada düzeltmeleriyle benzer. Cihaz üzerindeki ivmeölçer, denge çarkı gibi sensörlerden faydalanacak olan teknoloji, düşüşün gerçekleştiğini, düşüş hızını ve çarpış zamanını algılamaya çalışıyor. Cihaz bunun ardından üzerindeki bir motor yardımıyla yönünü ve açısını, daha az hasar alacak biçimde değiştiriyor. Detaylara yer veren patent, cihaz havadayken açıyı değiştirmeye yönelik birkaç farklı yöntemden daha bahsediyor. Bunlar arasında kanat çıkarmak, gaz kutularından faydalanmak gibi çözümler var. Bu fikirler size çılgın gibi geliyorsa, Jeff Bezos'un yaklaşık üç sene önce telefonlara özel bir hava yastığı sisteminin patentini aldığını hatırlatalım. Düşürme konusunda firmalar arasına yaşanan yarış bir yana, patentte bahsedilen yöntemlerin gerçeğe dönüşmesinin kesin olmadığını söylemekte fayda var. Elbette 9 canlı bir iPhone 9 hayal etmekte bir sakınca yok ancak patentler, çoğu zaman uygulanmak için değil, fikri hakları korumak için alınıyor.







 
Son Güncelleme: 06.12.2014 17:42
Anahtar Kelimeler:
IPhone Camı Kırıldı Diye Üzülmeyin
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