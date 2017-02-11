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11 Şubat 2017 Cumartesi 15:20

iPhone 8 En Pahalısı Olabilir!

iPhone 8 En Pahalısı Olabilir!
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iPhone 8 En Pahalısı Olabilir!
Apple'ın iPhone'un 10. yılını temsil eden yeni iPhone'u, iddiaya göre bu fiyatıyla küçük bir şok yaşatabilir!


Eylül'de en yeni iPhone'u satın almayı planlıyorsanız, şimdiden tasarruf etmeye başlamanızda fayda var. İddialara göre Apple'ın onuncu yılına özel iPhone modelinin fiyatı 1.000 doları bulacak.

Fast Company'nin iddiası doğru çıkarsa yeni iPhone, vergiler hariç 969 dolara satılan 256GB'lık en pahalı iPhone 7 Plus'tan bile pahalı olacak. iPhone 8'in OLED ekranla gelebileceğini, ekranının "kenarsız" olabileceğini, fiziksel home düğmesini kaldırabileceğini ve düğmeyi ekranın altına saklayabileceğini duymuştuk. Tüm bunların ve Apple'ın yapabileceği sürprizlerin fiyatı artırması muhtemel. Bu sene farklı ekran boyutlarında ve farklı ekran teknolojilerini kullanan üç farklı iPhone görme ihtimalimiz de var.

1.000 dolarlık iPhone'un Türkiye'deki fiyatının dudak uçuklatacak seviyeye ulaşabileceğini biliyoruz. Peki, bu kadar parayı yeni iPhone'a dökmeyi düşünür müsünüz? Düşüncelerinizi bizlerle yorumlarda paylaşabilirsiniz.

 
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