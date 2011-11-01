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iPhone 4S'in pili bitiyor!

Kamera odaklama probleminden sonra bu kez de çabuk tükenen batarya, iPhone 4S sahiplerinin şikayetlerine...

iPhone 4S'in pili bitiyor!

Kamera odaklama probleminden sonra bu kez de çabuk tükenen batarya, iPhone 4S sahiplerinin şikayetlerine...

01 Kasım 2011 Salı 12:54
iPhone 4S'in pili bitiyor!
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Kamera odaklama probleminden sonra bu kez de çabuk tükenen batarya, iPhone 4S sahiplerinin şikayetlerine neden oluyor.

Her yeni iPhone modelinde bir ya da birkaç üretim hatası çıkması neredeyse gelenek haline geldi. Geçen yıl piyasaya sürülen iPhone 4S'teki ciddi anten sorunundan sonra, geçenlerde satışa çıkan iPhone 4S modelinde de kamera odaklama ve yetersiz batarya problemleri yaşanıyor.

Pek çok internet sitesi, sohbet odası ve Apple kurumsal forumuna mesaj yağdıran kullanıcılar, iPhone 4S'in bataryasının son derece hızlı tükendiği, 2 saat internette dolanmanın bile enerjiyi sıfırladığı şeklinde şikayetlerde bulundu. Sadece Apple'ın forumuna bu konuda 2 bin 500'e yakın şikayet mesajı bırakılmış.

Uzmanlar iPhone 4S'te kullanılan iOS5 sisteminde bir hata olduğu ve bu yüzden yeni iPhone modelindeki pillerin hızla bitmesine yol açtığını düşünüyor. The Guardian'a göre özellikle lokasyon (GPS) özelliğinin, hiç yer değiştirilmese ve konum araması yapılmasa dahi, geri planda sürekli konum belirleme işlemini tekrarladığı, bunun da bataryayı tükettiği öne sürülüyor.

Firma, Apple'a ulaşan ilk şikayetleri incelemeye alarak, ilgili kişilerin telefonlarına yüklenen teşhis yazılımlarıyla sorunun nereden kaynaklandığını çözmeye çalışıyor. Telefonun hiç kullanılmadığı zaman bile, selefi iPhone 4'e kıyasla en az yüzde 30 daha az şarj ömrüne sahip olduğu belirtiliyor. Batarya doluluk oranının, normal kullanım halinde 50 dakikada yüzde 19 azalırken, bazen durup durduğu yerde bundan daha hızlı bir oranda azaldığı da gözleniyor. Apple büyük ihtimalle çok yakında yeni bir iOS güncellemesi yayınlayarak bu sorunu gidermeye çalışacak.

Son Güncelleme: 01.11.2011 12:54
Anahtar Kelimeler:
IphoneTelefonInternetAppleBatarya
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