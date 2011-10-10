İPhone 4S için rekor sayıda ön sipariş.

Apple, yeni akıllı telefonu iPhone 4S için rekor sayıda ön sipariş aldığını açıkladı.

Apple'ın yeni CEO'su Tim Cook tarafından 4 Ekim'de tanıtılan iPhone 4S, sadece ilk günde 1 milyon ön sipariş aldı.

Apple, geçen hafta Cuma günü iPhone 4S için sipariş almaya başlamıştı. Haziran 2010'da çıkan iPhone 4'e oranla daha hızlı, daha yüksek çözünürlükte bir kameraya sahip, aynı zamanda denizaşırı

kullanıma da açık olan iPhone 4S, 14 Ekim'den itibaren satışa sunulacak.

Şirketin bir önceki akıllı telefonu iPhone 4'ün ilk gün siparişleri 600 bindi.

iPhone 5 modelini tanıtması beklenirken iPhone 4S'i piyasaya süren Apple'in hisselerinde yüzde 5'lik bir düşüş yaşanmıştı. Şirketin hisseleri, iPhone 4S'e olan yoğun talep sayesinde haftaya yüzde 2,4'lük

yükselişle başladı.