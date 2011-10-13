iPad Mini geliyor

iPhone 5'i beklerken iPhone 4S ile kullanıcılarını şaşırtan ama 24 saat içinde 1 milyonluk satış rakamına ulaşan Apple'ın bu kez de gelecek yıl iPad 3 yerine iPad Mini ile sahneye çıkacağı konuşuluyor.

Ticonderoga Securities şirketine bağlı uzmanlardan Brian White, iPad Mini'nin 250 ila 300 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacağını belirtirken, Apple'ın iPad Mini'yi geliştirmesinde Amazon'un etkili olduğuna dikkat çekti. Zira Amazon'un 200 doların altında çıkardığı yeni Kindle Fire'ı ile iPad'e meydan okuması, Apple'ın da bu fiyat aralığında bir ürünü çıkarmasına yol açabilir.

iPad Mini'nin "mini" kavramına takılmamak gerektiğini kaydeden White'a göre özellikleri iPad 2'den biraz daha kısıtlı ve aynı ölçülerdeki bir iPad'in de bu modele denk gelebileceğini dile getirdi. iPad Mini iddialarından çok önce Apple'ın iPad 3'ü 2012 yılı içinde satışa sunacağı öngörülüyordu.

Ancak iPad Mini iddiaları doğru çıkarsa, iPhone 5'te olduğu gibi kullanıcılar yine yeni bir iPad ile karşılaşmayabilir.