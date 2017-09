iOS 11 Özellikleri Neler? İşte iOS 11’deki Hatalar!



Apple'ın uzun bir süredir beklenen yeni işletim sistemi iOS 11'i yayınlandı. iOS 11'in yayınlanmasıyla beraber kullanıcılar iOS 11 özelliklerini ve iOS 11'deki hataların neler olduğunu merak etmeye başladı. Biz de sizler için iOS 11 ile ilgili tüm merak edilenleri derledik...Ve iOS 11 resmen yayınlandı. Teknoloji devi Apple, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Apple kullanıcısının merakla beklediği iOS 11 ile ilgili tüm özellikleri ve hataları sizin için yazdık. İşte iOS 11 detayları…-Yeni Dosyalar uygulaması tüm dosyalarınızı bir araya getiriyor. Böylece hepsini tek bir yerde görebiliyor, arayabiliyor ve düzenleyebiliyorsunuz. Son kullandığınız dosyalar için özel bir yeriniz bile var. iPad’inizdekilerin yanı sıra uygulamalarınız, diğer iOS aygıtlarınız, iCloud Drive ve Box veya Dropbox gibi hizmet sağlayıcılarında depoladığınız tüm dosyalar için.-Yeni Dock, iPad’in temelinde yapılmış bir değişim. O an hangi ekran açık olursa olsun, tek bir kaydırma hareketiyle uygulamaları açabiliyor ve aralarında hızla geçiş yapabiliyorsunuz. Dilerseniz favori uygulamalarınızı ekleyerek Dock’unuzu kişiselleştirebiliyorsunuz. Son açtığınız ya da iPhone veya Mac’inizde açık olan uygulamalar Dock’un sağ tarafına ekleniyor.1-) 3D Touch Lag Sorunu: Kullanıcılardan gelen bilgilere göre; 3D Touch'ın iPhone 6s ve 6s Plus gibi eski modellere oranla lag sorunu yarattığı iddia edildi.2-) Anasayfa Düğmesi Gecikmesi: Kullanıcılar giriş ekranına giderken uygulamayı kapatmakta gecikme yaşandığını belirtiyorlar. Konuyla ilgili olarak yetkililerden gelen açıklama ise; yeni güncelleme sonrası telefonların her şeyi dizine eklemesi 24 saati bulabiliyor.3-) iCloud Fotoğraf Kütüphanesi: Ekran görüntüsü alındıktan sonra görseli iCloud’a yükleyen cihaz, sonrasında tam çözünürlükteki resmi siliyor. Bu da bazı kullanıcıları ciddi anlamda çileden çıkartabilir.4-) Durum Çubuğunu Ters Çevir: iPad bazen durum çubuğu renklerini tersine çevirebiliyor. Bu sorunun neden kaynaklandığı şu an için bilinmiyor.