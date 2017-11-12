iOS 11 Kullananlar Dikkat: WhatsApp’ı Sakın Böyle Kapatmayın

Whatsapp’ı yukarı doğru sürükleyerek kapatıyorsanız yanlış yapıyorsunuz! Kimse farkında değil; ancak Whatsapp’ı böyle kapattığınızda bakın ne oluyor?iOS 11’de bulunan bir hata neticesinde Whatsapp yukarı doğru sürükleyerek kapatıldığında bildirimler kapatılıyor; yani Whatsapp’tan gelen mesajlar artık size bildirilmeyebiliyor!Whatsapp’ın bu konuda doğrudan bir kabahati yok ve Apple’ın yeni bir güncellemeye yayınlayarak sorunu ortadan kaldırması gerekiyor. Peki Whatsapp’ı nasıl kapatacaksınız?Whatsapp’ı yukarı doğru sürükleyerek değil; Home butonuna basarak tek dokunuşla çıkmanız bu sorunu ortadan kaldırıyor.