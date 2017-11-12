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12 Kasım 2017 Pazar 16:49

iOS 11 Kullananlar Dikkat: WhatsApp’ı Sakın Böyle Kapatmayın

iOS 11 Kullananlar Dikkat: WhatsApp'ı Sakın Böyle Kapatmayın
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WhatsApp son günlerde kullanıcılarının karşısına bir uyarı getiriyor. Yukarı doğru kaydırıp Whatsapp'ı kapatanların karşılaştığı bu uyarıda aslında sorun açık seçik ortaya konuyor.

Whatsapp’ı yukarı doğru sürükleyerek kapatıyorsanız yanlış yapıyorsunuz! Kimse farkında değil; ancak Whatsapp’ı böyle kapattığınızda bakın ne oluyor?
iOS 11’de bulunan bir hata neticesinde Whatsapp yukarı doğru sürükleyerek kapatıldığında bildirimler kapatılıyor; yani Whatsapp’tan gelen mesajlar artık size bildirilmeyebiliyor!



Whatsapp’ın bu konuda doğrudan bir kabahati yok ve Apple’ın yeni bir güncellemeye yayınlayarak sorunu ortadan kaldırması gerekiyor. Peki Whatsapp’ı nasıl kapatacaksınız?

Whatsapp’ı yukarı doğru sürükleyerek değil; Home butonuna basarak tek dokunuşla çıkmanız bu sorunu ortadan kaldırıyor.


 
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