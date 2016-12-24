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24 Aralık 2016 Cumartesi 16:31

iOS 10.2 İle Gelen Pil Sorunu

iOS 10.2 İle Gelen Pil Sorunu
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iOS 10.2 İle Gelen Pil Sorunu
Apple, iPhone 6s modellerinde ortaya çıkan batarya sorununu değişimle halletmiş olsa da yeni güncelleme ile sorun tekrar ortaya çıkmış gözüküyor.

Bir süre önce iPhone 6S kullanıcılarının batarya sorunu şikayetleri üzerine Apple batarya değişim programı başlatmıştı. Program dahilinde sorun giderilmişti.
Şimdi de geçtiğimiz hafta yayınlanan iOS 10.2 güncellemesini yükleyen kullanıcılardan batarya problemi şikayetleri gelmeye başladı. Kullanıcılar özellikle oyun oynarken pil yüzdesinin aniden düştüğünü belirtiyorlar.


 
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