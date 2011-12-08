İnternetten alışveriş yükselişte

Noel ve yılbaşı yaklaşırken hediye telaşı da başlıyor. Peki ya hediye bulmak için alışveriş kalabalığına karışmaktan hoşlanmayanlar! Evdeki rahat koltuğundan alışveriş yapmak isteyenlerin sayısı giderek artıyor.

Alışveriş siteleri ve internet üzerinden satış yapan firmaların giderek artması, kargo şirketlerinin yüzünü güldürdü. Artık birçok kişi Noel alışverişi için de interneti tercih ediyor. Avrupa'daki kargo şirketlerinin gönderileri 2010 yılında yüzde 6'lık büyüme göstererek 5 milyara yükseldi. Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı ve 2 bin 500 firmanın katıldığı bir anket, internetin sadece ticaret alanında ve kargo sektöründe değil, Almanya'daki firmaların yarısının işletme modelinde de merkezî bir önemi olduğunu ortaya koyuyor. Ankete göre, ayakta kalabilmek için internete bağımlı olan bu firmalar araştırma ve geliştirme için ortalamanın üstünde harcama yapıyor, piyasaya yeni sürülen ürünler üzerinden daha yüksek satış yapıyor ve bünyelerinde diğer firmalara oranla daha fazla akademisyen barındırıyor.

TEKNOLOJİ ÇAĞININ LOKOMOTİFİ Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü Başkanı Michael Hüther, Buhar makinesinin Sanayi Devrimi'nde taşıdığı anlam neyse, bugünün toplumunda da internetin benzer bir anlama sahip olduğunu belirtiyor.

Hüther şöyle konuşuyor: "Burada söz konusu olan bir ana teknoloji. Bu, mevcut işletme modellerini pasif anlamda destekleyen bir öğe değil. Aksine kendisi işletme modelleri yaratıyor, bunları değiştiriyor ve adeta sıfırdan üretiyor. Sanırım internetin şekillendirdiği süreçler ve birleştirici özelliği ile ortaya çıkan imkânlar sayesinde çok farklı işletme modellerinin hayata geçirilebileceğini fark etmek ve bunların büyük bir başarı potansiyeli olduğunu kabul etmek büyük önem taşıyor."

"İNTERNET HIZLI MI?" İnternetin artan önemi nedeniyle firma kurmak ya da yeni bir şube açmak isteyen girişimcilerin ilk sordukları sorulardan biri söz konusu bölgedeki internet hızı olmaya başladı. Günümüzde iyi bir dijital altyapı, otobana yakınlıktan çok daha önemli bir kriter halini aldı. Alman Bilişim Teknolojileri Birliği BITKOM Başkanı Dieter Kempf bu durumun ekonomik anlamda az gelişmiş bölgeler için önemli bir fırsat olabileceğine dikkat çekiyor. Kempf "Bence dikkate almamız gereken soru, ileride dev kentleri ve kentlerin genişlemesiyle ortaya çıkan bölgeleri, astarı yüzünden pahalıya gelen ulaşım altyapısıyla mı, yoksa bilişim altyapısıyla mı birbirine bağlamak istediğimiz" sorusunu yöneltiyor.

"Geniş bant" adıyla da bilinen hızlı internet altyapısı inşası için Almanya'da başlatılan girişim, yıllardır siyasi gündemin üst sıralarında bulunuyor. Ancak Dieter Kempf bu ağın kurulmasının planlanandan çok daha yavaş ve hatta kimi zaman koordinasyonsuz bir şekilde ilerlediğine ve bu durumun ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekiyor. Kempf’in yaşadığı Nürnberg kentinin güneyinde bulunan bölgedeki internete bağlanmak isteyenlere adeta çile çektiren internet bağlantısının yerine hızlı internet döşemek için çukurlar daha yeni kazılmış.

Trafik, enerji, sağlık, idare ve eğitim alanlarında kurulacak akıllı ağların Almanya'nın ekonomik geleceği açısından hayatî önem taşıdığına vurgu yapan BITKOM Başkanı Kempf, bu konuda gerekli olan yatırımın yaklaşık 130 milyar euro olduğunu tahmin ediyor. Geniş bant internet bağlantısının ülkenin her köşesine ulaştırılması, internetin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmek için sadece bir başlangıç. Aynı zamanda bu yapıyı ayakta tutacak yeterli sayıda uzman sağlanması, ayrıca veri güvenliği ve telif hakkı konularındaki hukukî sorunlara da çözüm bulunması gerekiyor.