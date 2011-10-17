İnternette com, gov, org, net tarih oluyor.

Uzantılara gerek kalmadan internette isim alınabilecek. "Jenerik Üst Seviye Alan Adları" ismi verilen uygulama ticari alanda çok önemli sonuçları da beraberinde getirecek. Bir marka ve onun alt modelleri için ayrı ayrı alan ismi verilebilecek. "www.istanbul" ismini alan kişi ya da kurum, İstanbul'daki pek çok ticari, siyasi, sosyal faaliyette bulunan kişi ve kurumların internet adreslerinin hakkını da almış olacak. İstanbul Üniversitesi "www.istanbul.üniversitesi" www.istanbul/üniversitesi gibi isimleri almak isterse, www.istanbul ismini elinde bulunduran kişi veya kuruma kira ödemek durumunda kalacak. www. koc ismini elinde bulunduran kişi, www. koc/finans, www.koc.otomotiv, www.koc/ arcelik gibi isimleri satabilecek.



Yeni isimler için başvurular 2012 yılı başında alınacak ve yıl sonuna kadar tahsis edilecek. Bedeli 185 bin dolar, yıllık kiralama ücreti ise 25 bin dolar olacak. İngilizce dışında Arapça, Çince, Rusça gibi diller ve alfabelerle de internet alan adı alınabilecek. Yeni uygulamanın hayata geçmesiyle, Başbakanlığa ait "www.basbakanlik. gov.tr" internet adresi www.basbakanlik, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) müsteşarlığının internet alan adı da www. basbakanlik/mit veya www.basbakanlik/ milliistihbarateskilati olacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, "İnternet alan adlarının uluslararası tahsisini yapan kuruluş Icann'in başlattığı uygulamayla internette jenerik üst seviye alan adları 22 uzantı ile sınırlıydı. Bu uygulama ile sınırlama kalkacak ve girişimciler mesela şehir ve marka adları, meslek grupları gibi bir çok alanda, istedikleri herhangi bir internet alan adını alma imkânına kavuşacaklar." Yeni uygulama için başvuru sürecinin 12 Ocak'ta başlayıp 29 Mart'ta biteceğini söyleyen Acarer, "Başvurular 9-20 ay arasında olması beklenen bir süreçte değerlendirilecek" diye konuştu.



ADSL'İ EN ÇOK KULLANAN KOCAELİ OLDU

Turknet'in ADSL kullanım istatistiklerine göre, ADSL kullanım oranlarında 3 büyük şehir dışında başı çeken şehirler Kocaeli, Trabzon, Antalya, Konya, Denizli, Gaziantep ve Erzurum oldu. Marmara bölgesinde Kocaeli yüzde 26'lık oranla dikkati çekti. Akdeniz'de ilk sırayı turizmin ağırlıklı önem teşkil ettiği bir ekonomiye sahip olan Antalya aldı. Yüzde 37 oranla ADSL kullanımının en fazla olduğu Antalya'yı yüzde 22 ile Adana ve yüzde 16 ile Mersin takip etti. İç Anadolu'nun birincisi yüzde 44'le Konya, Ege'nin birincisi yüzde 27'yle Denizli, Karadeniz'in birincisi yüzde 18'le Trabzon, Güneydoğu Anadolu'nun birincisi Gaziantep, Doğu Anadolu'nun birincisi de yüzde 23'le Erzurum oldu.