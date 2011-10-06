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İnternete neler oluyor?

İnternet hızınızın 10 gigabit olmasını ister miydiniz?

İnternete neler oluyor?

İnternet hızınızın 10 gigabit olmasını ister miydiniz?

06 Ekim 2011 Perşembe 12:15
İnternete neler oluyor?
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İnternet hızınızın 10 gigabit olmasını ister miydiniz? İşte kullanıcıları sevindirecek bir haber

Her şeyin bir sonu vardır ve internet de bu sona doğru yaklaşıyor. Bu durumun farkında olan Arizona Üniversitesi (UA), Southern California Üniversitesi (USC) ve diğer yedi farklı üniversiteye bağlı araştırmacılar, interneti daha ucuz, hızlı ve kaliteli hale getirmenin yollarını arıyorlar. İnternet kullanımının ve kullanıcı sayısının her gün arttığı günümüzde, var olan kapasite çoktan aşılmış durumda.

Araştırmacılarsa optoelektronik teknoloji kullanımına geçmeyi (bir noktada dönmeyi) düşünüyorlar. Veri transferi için ışık gücü kullanacak olan bu teknoloji sayesindeyse sayfa yükleme süreleri çok daha kısalacak. Amerika'da bulunan Ulusal Bilim Vakfı, UA ve USC üniversitelerine, Entegre Erişim Şebekeleri Merkezi (CIAN) olarak bilinen bir merkezle iş birliği sağladı ve konu hakkında diğer üniversitelerle birlikte çalışılması için 18.000 dolar bütçe ve beş yıl verdi.

CIAN'nın vardığı sonuçsa, kısmen kullanılan optoelektronik enerjisini tam güçle kullanmak. Yakın zamanda internet çok daha hızlanacak UA'nın Optik Bilimler Fakültesinde, fotonik araştırmalar üzerinde çalışan Nasser Peyghambarian geliştirilen teknoloji hakkında şunları söyledi; "CIAN'ın ilk amacı, internet kullanıcılar arasında çok daha hızlı bilgi alış-verişi yapan ve bunu yaparken az enerji isteyen bir şeye dönüştürmek.

Böylece belirli ağ bozukluklarının da yeniden yapılandırılması söz konusu olabilir ki böylece giderek artan son kullanıcıya çok daha güvenilebilir ve uygun bir internet sağlayabiliriz.

Hem bunu yapmak gerçekten maliyeti düşük bir iş." Bu projede yer alan önemlis isimlerden olan Alan Willner ise; "Yüksek kapasitede iletişim kurmak için optik kablolar kullanıyoruz." dedi ve sözlerine asıl can alıcı soruyu sorarak devam etti; "İnternet üzerinden saniyede 10 gigabit bilgi gönderebilirim, bu mümkün. Fakat karşı karşıya kaldığımız asıl problem, bu 10 gigabit'lik bilgiyi nasıl her evin ve ufak bağlantı noktasının da alabileceği..." Dördüncü yılına gelinen araştırmada toplam dokuz üniversite, çok büyük gelişmeler kaydetmiş bulunuyor.

Bu sayede artan veri transferiyse çok da uzak olmayan bir gelecekte her yerde kullanılabilir hale gelecek

Son Güncelleme: 06.10.2011 12:15
Anahtar Kelimeler:
InternetTeknolojikGelişimHız
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