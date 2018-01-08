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İnternet Yavaşladı Derdi Bitiyor! Işıkla İnternete Bağlanacağız…

İnternet Yavaşladı Derdi Bitiyor! Işıkla İnternete Bağlanacağız…

08 Ocak 2018 Pazartesi 23:25
İnternet Yavaşladı Derdi Bitiyor! Işıkla İnternete Bağlanacağız…
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Teknolojik gelişmelerle gelen son dakika haberlerine her gün bir yenisi daha ekleniyor. İnternet kullanıcılarının büyük çoğunluğu internete kablosuz ağlar üzerinden bağlanıyor, yaygın olan WI-FI teknolojisini kökten değişitirecek bazı gelişmeler yaşanıyor. LI-FI geliyor...

Bir süredir beklenen LI-FI teknolojisi son dakika gelişmesine göre ilk defa bir kullanıcı ürününde kullanıldı. İnternetten veri aktarımını ışıkla yapan LI-FI teknolojisi, daha önce de haberlere konu olmuştu Oledcomm adlı bir şirket, ilk defa tüketicilere sunulacak bir cihazda bu teknolojiyi hayata geçirdi.

IŞIKLA İNTERNETE BAĞLANACAĞIZ

MyLiFi adını verdiği ürün bilgisayarınızın USB portuna takılan bir lamba ve internet bağlantısını bu lambayla sağlıyorsunuz. Webtekno tarafından aktarılan habere göre, bir lambayla internete bağlanmak fikri ilkel gözükse de Wi-Fi teknolojisinden önemli farkları bulunuyor. Bağlı uygulamaları akıllı telefonlarınızdan kontrol edebileceğiniz MyLiFi, güneş batarken otomatik olarak aydınlanabiliyor.

GÖRÜNMEZ IŞIK DALGALARI

Cihazın internet bağlantısı, gözle görülür ışık dalgalarıyla sağlanmıyor. Bunun yerine şık tasarıma sahip ürünün gövdesinde ışığını insan gözünün algılayamayacağı bir kızılötesi ışık transferinden sorumlu küçük bir daire var. Bunu temel olarak fiber optik kablo mantığına benzetebilirsiniz. Yani evinize fiber optik kablolar içinden ışıkla gelen internet bağlantısı, standart kablolu veriye ya da radyo sinyaline dönüştürülmeden size ulaşıyor. Ürünün tasarımında bulunan anten mantığı ise tamamen görsellikten ibaret. Günümüz bilgisayarları kızılötesi ışıklar üzerinden ağ bağlantısı sağlamak için üretilmediğinden lambadan veri transferi yapabilmek için onu bilgisayarınıza bağlamanız gerekiyor.

CİDDİ HIZLARA ULAŞABİLİYOR

Bilgisayara bağlandıktan sonra saniyeler içinde kurulumu tamamlanan internet bağlantısı, maksimum 23 Mbps hıza ulaşmanızı sağlıyor. Fakar CES fuarında tanıtılan bu ürünün hızı bilinçli olarak yavaşlatıldı. Oledcomm, MyLiFi ürününü tanıtırken iki temel fark üzerinde duruyor. Birincisi, radyo sinyallerinin sağlığa verdiği zararlardan uzak olması. Eğer bu konuda endişeniz varsa ilerleyen dönemlerde olmayacak. Çünkü Li-Fi, yerine geçeceği Wi-Fi gibi radyo sinyalleriyle değil, kızılötesi ışınlarla çalışıyor.

Son Güncelleme: 09.01.2018 00:29
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