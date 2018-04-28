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Internet Explorer'da tehlikeli güvenlik açığı

Eğer hala Microsoft Edge yerine Internet Explorer kullanıyorsanız, yeni keşfedilen büyük güvenlik açığı yüzünden bilgisayarınıza virüs bulaşabilir. Çinli anti-virüs firması Qihoo 360 keşfettiği sıfır-gün açığının küresel seviyede hedeflendiğini de açıkladı.

Internet Explorer'da tehlikeli güvenlik açığı

Eğer hala Microsoft Edge yerine Internet Explorer kullanıyorsanız, yeni keşfedilen büyük güvenlik açığı yüzünden bilgisayarınıza virüs bulaşabilir. Çinli anti-virüs firması Qihoo 360 keşfettiği sıfır-gün açığının küresel seviyede hedeflendiğini de açıkladı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 19:12
Internet Explorer'da tehlikeli güvenlik açığı

Eğer hala Microsoft Edge yerine Internet Explorer kullanıyorsanız, yeni keşfedilen büyük güvenlik açığı yüzünden bilgisayarınıza virüs bulaşabilir. Çinli anti-virüs firması Qihoo 360 keşfettiği sıfır-gün açığının küresel seviyede hedeflendiğini de açıkladı.

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Saldırganlar bu açığı içinde virüs bulunan bir Office dokümanı ile kullanıyor. Eğer bu dokümanı açarsanız arka planda IE başlıyor ve uzaktan bir sunucu bilgisayarınıza virüsler yüklemeye başlıyor. Detaylı teknik bilgiler henüz açıklanmadı ancak anlaşıldığı kadarıyla saldırı daha önce de bilinen Kullanıcı Hesap Denetimi kestirmesini kullanarak tüm uyarı mesajlarını etkisiz hale getiriyor ve bu esnada hedef bilgisayara virüsler yüklüyor.

Bu açık Internet Explorer'ın tüm sürümlerini ekliyor, yani eğer hala Microsoft'un eski tarayıcısını kullanıyorsanız dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. Microsoft, doğal olarak Windows 10 ve Microsoft Edge kullanmamızı tavsiye ediyor, ama bu geçişi gerçekleştirene dek şüpheli Office dokümanlarından uzak durmakta fayda var.

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