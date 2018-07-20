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Instagram’a yeni özellik! Çevrimiçi kullanıcıları artık görülebilecek

Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'a yeni bir özellik geldi. Artık kullanıcılar Instagram arkadaşlarının online olup olmadığını görebilecek.

Instagram’a yeni özellik! Çevrimiçi kullanıcıları artık görülebilecek

Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'a yeni bir özellik geldi. Artık kullanıcılar Instagram arkadaşlarının online olup olmadığını görebilecek.

20 Temmuz 2018 Cuma 21:51
Instagram’a yeni özellik! Çevrimiçi kullanıcıları artık görülebilecek

Hikayeler için reaksiyon ve takipçi silme özelliklerini test eden Instagram, çevrimiçi arkadaşları göstermeye başladı. ICQ gibi eski mesajlaşma programlarını kullananlar yeşil noktanın ne anlama geldiğini bilir. Bu, karşıdaki kullanıcının çevrimiçi, yani online olduğunu ve sohbet etmeye müsait olduğunu gösterir. Instagram yeşil nokta özelliği istenilirse kapatılabiliyor.

Bu özellik ile iki ana hedefe odaklanılıyor. Birincisi, kullanıcıların keyif aldıkları içerikleri paylaşırken diğer kullanıcılarla olan etkileşiminin artması. İkincisi ise Instagram Direct ile yapılan gerçek zamanlı sohbetlerin sayısını artırmak.

Facebook son dönemde attığı adımlar ile sosyal medya üzerindeki mesajlaşmanın kendi ürünleri ile gerçekleştirilmesini hedefliyor. Günümüzün en popüler uygulamaları olan Messenger, WhatsApp ve Instagram, Facebook'a ait.

INSTAGRAM YEŞİL NOKTA NASIL KAPATILIR?

Son görülme ile benzer şekilde, yeşil noktanında görünmesini engellenebiliyor. Bunun için Instagram'da Ayarlar bölümüne girdikten sonra, Hareket Durumu menüsü altında bulunan Hareket Durumunu Göster seçeneğini kapatmak yeterli.

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