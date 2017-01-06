Instagram, Merakla Beklenen Özelliklere Kavuştu!



Instagram, iPhone 7 etkinliğinde tanıtılan özelliklere nihayet kavuştu. İşte Instagram'ın yeni özellikleri.Instagram'ın kurucu ortağı Mike Krieger, Instagram'a üç yeni özellik getirdiklerini açıkladı. iPhone 7 etkinliğinde lanse edilen bu özellikler geç de olsa iOS kullanıcıları ile buluşuyor. Peki, bu özellikler neler?Bildiğiniz gibi iPhone 7 ile geniş renk gamı ilk defa mobil cihaza gelmişti. Geniş renk gamını destekleyen iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ekranı için Instagram da düğmeye bastığını etkinlik sırasında dile getirmişti. Bu özellik, geçtiğimiz gün sessiz sedasız kullanıma sunuldu. Artık Instagram geniş renk gamını destekleyecek. Böylelikle Instagram'daki fotoğraflar artık daha canlı görünecek.Instagram'a gelen özellik bununla da sınırlı değil. Instagram Hikayeler'i için GIF yayınlama ve iPhone 6s sonrası iPhone modellerinde olan Live Photos özelliği ile çekilen fotoğrafları Boomerang'a dönüştürüp mini video yayınlama özelliği de sunuldu.Yeni özellikleri kullanmak için güncelleme yapmanız gerekmiyor. OTA üzerinden sunulan bu özellikler daha çok iPhone 7 ve iPhone 7 Plus sahiplerini sevindirecek gibi görünüyor.Eğer bu özellikleri henüz kullanamıyorsanız, Instagram'ın OTA üzerinden güncelleme vermesini beklemeniz gerekiyor.