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Instagram'dan kullanıcıları sevindiren müjde!

Instagram'ın yeni 'hikaye' özelliği kullanıcıları rahatlatacak.

Instagram'dan kullanıcıları sevindiren müjde!

Instagram'ın yeni 'hikaye' özelliği kullanıcıları rahatlatacak.

10 Ekim 2018 Çarşamba 11:13
Instagram'dan kullanıcıları sevindiren müjde!

Instagram'daki 'Hikayeler' özelliği kısa paylaşımlar mantığını artık yıkıyor. InstagramHikayeler'de yeni dönem başlıyor.

Instagram nihayet kullanıcıların fazlasıyla sevineceği bir özelliği hayata geçiriyor.

Instagram'daki Hikayeler özelliği kısa paylaşımlar yapılması için tasarlandı ve bu yüzden kullanıcıların hikayelerine 15 saniyeden uzun video yükleme şansı yoktu.

Yüklemek isteseler bile videoyu kırparak 15’er saniyelik parçalar halinde paylaşmaları gerekiyordu.

Ancak yapılan değişiklikle birlikte uzun video paylaşımı daha kolay hale getirildi.

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