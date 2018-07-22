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Instagram'da 'yeşil nokta' dönemi

Facebook'tan sonra artık Instagram'ın direk mesajlarında da aktif kullanıcılar "yeşil nokta" ile gösterilecek.

Instagram'da 'yeşil nokta' dönemi

Facebook'tan sonra artık Instagram'ın direk mesajlarında da aktif kullanıcılar "yeşil nokta" ile gösterilecek.

22 Temmuz 2018 Pazar 17:09
Instagram'da 'yeşil nokta' dönemi

Facebook'tan sonra artık Instagram'ın direk mesajlarında da aktif kullanıcılar"yeşil nokta" ile gösterilecek.

Instagram bu sene Ocak ayında direk mesaj (DM) özelliğinde başlattığı yenilik ile kullanıcıların en son ne zaman aktif olduğunu gösteriyordu. Şirket artık uygulamasının mesajlaşma bölümünü geliştirmeye devam ediyor.

Yeni gelen özellik ile artık Facebook'ta da olduğu gibi Instagram'ın direk mesajına "yeşil" nokta geliyor. Artık Instagram'da aktif kullanıcılar yeşil nokta ile gösterilecek.

Bir fotoğraf paylaştığınızda ya da uygulamada gezinirken doğrudan mesaj, gelen kutunuzdaki yeşil noktayı arkadaş listenizi görebilirsiniz. Bu yeşil nokta yalnızca sizi takip eden arkadaşlarınız için gösterilecek. Ayrıca bu özeliği ayarlardan kapatabileceksiniz.

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