Instagram'a yeni özellikler geliyor. İlk özellik hesabınız hakkında benzersiz bilgiler içeriyor. Bu sayfada hesabınızın açılma tarihi, ülke, kullanıcı adı değişimleri ve verilen reklamlar gibi bilgiler yer alacak.

Bu sayede özellikle popüler kişilerin hesaplarının kopyalanmasının önüne geçilecek, benzersiz bilgilerle benzerlerinin oluşturulması engellenmiş olacak.

İLK AŞAMADA BÜYÜK HESAPLAR İÇİN GEÇERLİ

Özellik, ilk aşamada büyük hesaplar için geçerli olacak fakat ilerleyen dönemde herkesin kullanımına açılacak.Diğer bir yenilik onaylanmış hesaplar bölümünde. Daha önceden duyduğumuz bu özellikle hesaplara mavi tik almak eskisinden daha kolay hale geldi.

KULLANIM KOLAYLAŞTIRILACAK

Son yenilikse özellikle aktif kullanım için kritik. Instagram halihazırda ikili doğrulamayı desteklese de bu SMS mesajları ile sınırlı kalıyor.Bundan sonraki dönemde, Google Authenticator gibi üçüncü parti uygulamalara izin verilerek kullanım kolaylaştırılacak.