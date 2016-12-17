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17 Aralık 2016 Cumartesi 19:19

Instagram'a Gelen Muhteşem Özellikler

Instagram'a Gelen Muhteşem Özellikler
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Instagram'a Gelen Muhteşem Özellikler
Fotoğraf ve video paylaşımı ağı, sadece 6 ay içerisinde geldiği nokta ile rakiplerine hodri meydan dedi.

Artık Instagram 600 milyon kullanıcıya sahip ve bunlardan 100 milyonu son altı ayda sosyal ağa katıldı.
Hızlı büyümenin temel sebebi, Snapchat benzeri "Instagram Stories" özelliği oldu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar bir seri fotoğraf ve videoyu aynı anda paylaşabiliyor ve bu paylaşım 24 saat sonra ortadan kayboluyor. Facebook'un sahip olduğu fotoğraf paylaşım platformu bu özellik sayesinde büyük ilgi topladı. Yayınlanan raporlara göre sadece Ekim ayında 100 milyondan fazla hikaye görüntülenmiş durumda.

Instagram'ın bu hafta yayınladığı en son özelliği ise canlı video yayını desteği. Stories'e benzer şekilde, yayın bittiği anda video da ortadan kayboluyor.

chip.com.tr'nin haberine göre perşembe günü 600 milyon sayısına ulaşan Instagram, "Kendiniz olduğunuz için teşekkür ederiz, bir sonraki başarınızı sabırsızlıkla bekliyoruz" açıklamasını yaptı.


 
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