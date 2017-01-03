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03 Ocak 2017 Salı 16:57

İnsan Vücudundan Enerji Üreten Şarj Aleti Ürettiler!

İnsan Vücudundan Enerji Üreten Şarj Aleti Ürettiler!
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Genç mucit, insan vücudundan enerji üreten şarj aleti üretti!
Genç bir mucit, vücuttaki enerjiyi kullanan ve telefonunuzu şarj etmek için bu enerjiyi kullanan telefon şarj cihazı icat etti.

19 yaşındaki mucit Michael Vaga'nın yaratıcısı olduğu HandEnergy, cihaz elinizi döndürdükçe enerji üretiyor ve bu da telefonunuzu şarj etmenize izin veriyor. Böylece mobil cihazınızı istediğiniz yerde hemen şarj edebilirisiniz.


50.000 euro kazanmayı umduğu Kickstarter'da, 71.333 euroya ulaştı. Belarus Minsk'li mucit, yenilikçi taşınabilir şarj cihazlarını hazırlamaya ve göndermeye hazır. Buluşun geliştirilmesi bir yıl sürdü ve Michael Vaga, uzun süre güç kaynağı bulamayan insanlar için birebir olduğunu söyledi.

Michael Vaga, Elinizin her dönüşünde hız artar ve daha fazla güç üretir. Rotorun ortalama hızı 5,000 rpm.'dir dedi ve ekledi mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviriyoruz ve bu şekilde telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz.


HandEnergy cihazınızın pillerini tam şarj etmek 40 dakika ile bir saat arasında sürüyor. Eğer telefon hem kullanılıp aynı anda şarj ediliyorsa, bu hız yüzde 30 oranında azalıyor.

Michael Vaga, şarj cihazının acil bir enerji kaynağı olarak iyi olduğunu söyledi. Ancak bu aynı zamanda temiz enerji için de büyük bir örnek. HandEnergy, Mart 2017'den tahmin edilen perakende satış fiyatı olan 99 euro olarak satışa sunulacak.


 
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