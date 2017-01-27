İnsan Ve Domuz Karışımı Embriyo Üretildi



Tıp dünyasında etik tartışmalara sebep olacak bir ilke imza atıldı. Araştırmacılar insan ve domuz hücresinden embriyo üretmeyi başardıBilim dergisi Cell'de yayımlanan yeni çalışmada, insan ve domuzlardan alınan kök hücrelerle laboratuvar ortamında karma embriyolar üretildi.Embriyolar, hem insan hem de hayvan özelliklerini bir arada barındıran ilk canlı olma özelliği taşıyor. Bu embriyoların yalnızca on binde 1'i, insan hücrelerinden oluşuyor.Ancak bu oran bile tıpta çığır açacak potansiyele sahip. Çünkü bu sayede çeşitli hayvanların vücudunda, insan organları üretilebilecek. Yanı sıra ilaçların yan etkileri daha iyi anlaşılabilecek.İnsandan alınan kök hücreler, domuz embriyosuna enjekte ediliyor. Elde edilen karma embriyo daha sonra domuz rahmine yerleştiriliyor.Yöntemin başarı oranı oldukça düşük. 2 bin 75 embriyodan sadece 186'sı, 28 günlük kritik dönemi atlatarak hayatta kalabiliyor.İnsanlarda yaklaşık 9 ay olan hamilelik süresinin domuzlarda 4 ay olması, araştırmacıları en çok zorlayan sorun olarak öne çıkıyor. Hücre gelişiminin hızlı olması deneyin başarı oranını düşürüyor.Bu nedenle araştırmanın ilerleyen safhalarında hamilelik dönemleri insandaki gibi yaklaşık 9 ay olan ineklerin kullanılması planlanıyor.Araştırma, bilim dünyasında hararetli tartışmalara da neden oldu. Çünkü etik nedenlerle karma embriyoların gelişim için kritik olan 1 aydan sonra yaşamasına izin verilmiyor.