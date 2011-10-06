İngilizlerden piyasayı karıştıran dedikodu

Teknoloji piyasası bir yandan Apple'ın efsanevi CEO'su Steve Jobs'ın vefatıyla sarsılırken, diğer yanda İngiltere kaynaklı bir dedikoduyu konuşuyor.

Son günlerde zor bir dönemden geçen BlackBerry'nin üreticisi RIM şirketinin, İngiliz telekomünikasyon devi Vodafone tarafından satın alacağı söylentisi başladı. Bu haber, şirketin hisselerine yüzde 12 değer kazandırdı.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan haberde, Vodafone'un, RIM'i satın alabileceği yönünde konuşmaların gündeme geldiğine dikkat çekildi. Haberin ardından, ABD'de teknoloji endeksi Nasdaq'da işlem gören ve altı yıldır ilk kez 20 doların altına inen RIM hisseleri yüzde 12.3'lük yükselişle 23.6 dolara yükseldi.

RIM hisseleri, Apple'ın tanıttığı son iPhone 4S modelinin tüketici tarafında yeterince ilgi görememesi nedeniyle Salı günü de yüzde 10'a yakın değer kazanmıştı. İngiltere iş dünyasının, bu dedikodulardan da çok da memnun olmadığı belirtildi. İş dünyasının önde gelen isimlerinin, mobil telekomünikasyon grubu ile mobil telefon grubunun birleşmesinin o kadar da başarılı bir iş çıkarmayacağının altını çizdiği ifade edildi.

MICROSOFT, GOOGLE VE ORACLE ALICILAR ARASINDA İş dünyası liderleri diğer yandan RIM’in sektörde daha güçlü hale gelebilmesi içinse, birleşme ve satın almalara açık olması gerektiğini de açıkladı. Bugün efsanevi CEO’su Steve Jobs’ı kaybeden Apple’ın başarısının, diğer cep telefonu şirketlerine başka seçenek bırakmadığını da dikkat çekildi. RIM’i satın almak isteyecek diğer şirketler arasında Microsoft ve Oracle gibi devlerin de yer aldığı ifade edildi. Google’ın şirketi satın alabilecek olası şirketler arasında olduğu belirtildi.