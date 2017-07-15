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15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:06

İklim Değişikliği Uçak Yolculuklarını Daha Da Zorlaştıracak

İklim Değişikliği Uçak Yolculuklarını Daha Da Zorlaştıracak
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İklim Değişikliği Uçak Yolculuklarını Daha Da Zorlaştıracak

İklim değişikliğinin uçakların eskiye kıyasla daha sık türbülansa girmesine yol açtığını gösteren çalışmalar daha önce yayınlanmıştı. Ancak yapılan yeni bir araştırma, iklim değişikliği ve hava yolculuğu arasındaki ilişkinin daha da kuvvetli olduğunu ortaya koyuyor. Climatic Change’de yayınlanan makaleyegöre, yükselen hava sıcaklığı uçakların kalkışını zorlaştırıyor.

Columbia Üniversitesi, NASA ve Logistics Management Institute bünyesindeki araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen çalışma, 5 popüler uçak modeli ve 19 büyük havalimanı üzerine inşa edilen modeller üzerine kuruldu. Araştırmanın sonuçlarının aktarıldığı makalede şu ifadeler kullanıldı: “Günün en sıcak zamanında havalanan uçakların ortalama yüzde 10 ila 30’unda maksimum kalkış ağırlığının daha da altında bir limit uygulanması gerektiği sonucuna vardık.

Yüzyılın ortalarına kadar uçaklardaki yakıt ve yük ağırlığında yüzde 0.5 ila 4 arasında bir azaltmaya gidilmesi gerekebilir.”

Sorunun temel kaynağı ise havanın yoğunluğu. Hava ısındıkça daha az yoğun hâle geliyor ve soğudukça daha fazla genleşiyor. Bu da uçakların yüksek sıcaklıklarda havalanabilmesi için daha yüksek hıza çıkması gerektiği anlamına geliyor. Bunun için de pistlerin uzaması veya uçakların daha az yük taşıması gerekiyor.

İklim değişikliği hem küçük hem büyük uçakları etkiliyor
Araştırmacılar modellerinde hem küçük hem de büyük uçakları test ettiklerini ve her iki grubun da yüksek hava sıcaklığından etkilendiğini belirtti. Havayolu şirketlerinin bu etki yüzünden aşırı sıcak havalarda uçuşlarını yeniden düzenleyebileceği veya iptal edebileceği, raporda dikkat çekilen muhtemel sonuçlar arasında yer alıyor.

İklim değişikliğinin uçak yolcularına etkisi sadece iptallerle sınırlı kalmayabilir. Pistleri uzatmak için havayolu şirketleri tarafından yapılacak altyapı çalışmalarının maliyetlerinin kullanıcılara yansıyabileceği düşünülüyor. Buna ek olarak, yük sınırının aşağıya çekilmesi de daha az yolcu ve bagaj anlamına geliyor. Bunun orta vadede bilet ve bagaj hakkı fiyatlarını artırabileceği belirtiliyor.


 
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