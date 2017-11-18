Herkesin Nefret Ettiği Özellik Kalkıyor!

Oyun bildirimleri geçtiğimiz yıllarda birçok kişinin Facebook’tan soğumasına yol açmıştı, bu aralar azalmış olsa da çeşitli oyun bildirimleri hala Facebook kullanıcılarının canını sıkmakta. Gelen son haberlere göre bu dertten muzdarip olanlar çok yakında kurtulacak.Facebook, geliştiriciler blogunda yeni yayınladığı bir yazı ile üçüncü parti uygulama davetiyelerini yakında devre dışı bırakacağını duyurdu. Artık Facebook'ta sürekli oyun oynayan arkadaşlarınız sizi bildirim yağmuruna tutamayacak.Facebook bu özelliği bir anda değil, kademeli olara kaldırmayı planlıyor. Bir süre daha kısmen var olmaya devam edecek olan özellik, 6 Şubat 2018'de tamamen Facebook'tan kaldırılacak ve Facebook artık daha sakin bir deneyim sunacak. Facebook ayrıca kişi ya da sayfalarda bulunan ‘takip et' butonunu ve yorum yansıtma özelliğini de gereksiz olması nedeni ile kaldırıyor.