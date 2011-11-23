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Herkes Birbirine Artık 4 Kademe Uzakta

Facebook Nedeniyle ''kişiler Arasındaki Uzaklık Artık 4 Kademeye'' İndi

Herkes Birbirine Artık 4 Kademe Uzakta

Facebook Nedeniyle ''kişiler Arasındaki Uzaklık Artık 4 Kademeye'' İndi

23 Kasım 2011 Çarşamba 10:40
Herkes Birbirine Artık 4 Kademe Uzakta
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Dünyanın yüzde 10'undan fazlasını ''birbirine yaklaştıran'' sosyal paylaşım sitesi Facebook nedeniyle ''kişiler arasındaki uzaklık artık 4 kademeye'' indi.

Facebook, ilk kez 1920'de ortaya atılan, 1960'da Stanley Milgram ve Jeffrey Traves'in yaptığı araştırma ile pekişen, herkesin birbirine 6 kademe uzakta olduğu teorisini geride bıraktı.

Lars Backstrom, Paolo Bodli, Marco Rosa, Johan Ugander ve Sebastiano Vigna'nın yaptığı araştırma, ayrılık kademesinin ortalama 4,74 olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, Facebook kullanıcılarının yüzde 99,6'sının sadece 5, yüzde 92'sinin 4 kademede tanıdıkları aracılığıyla başka bir kullanıcıyla iletişim kurabileceğini belitti.

''Dünyanın sanılandan çok daha küçük olduğunu'' belirten araştırmacılar, ''Sibirya'da tundradaki ya da Peru ormanlarının ücra köşelerindeki bir kullanıcıyı bile düşündüğünüzde, bu kişinin arkadaşını, arkadaşınızın bir arkadaşı tanıyor olabilir'' ifadesini kullandı.

Yılbaşında 721 milyon üyeyi kapsayan araştırmada, tek bir ülke düşünüldüğünde uzaklık kademesinin 3'e bile indiği vurgulandı.

Bilim çevresinde kabul görmese de ''herkesin birbirinden 6 kademe uzak olduğu'' teorisi bir tiyatro oyunu, bir yardım örgütü ve 1995'te Donald Sutherland ve Will Smith'in oynadığı 1995 yapımı ''6 derece uzak'' filmine esin kaynağı oldu.

1967 yılında Stanley Milgram ve Jeffrey Traves, ABD'nin Nebraska eyaletindeki 300 kişiye bir mektup ve Boston'da yaşayan bir borsacının ismini vermiş, bu kişilerden paketi borsacıya ulaştırmalarını istemişti. Katılımcılar borsacıya ulaştırabileceğini düşündüğü kişiye paketi göndermişti. Gönderim yerleri araştırılmış ve 3 kişi öne çıkmıştı. Birçok postanın hedefe ulaşmadan üzerinden geçtiği son kişinin bu 3 kişi olduğu ve postanın 5-6 aşamada hedefe ulaştığı belirlenmişti.

2003'te Columbia Universitesi'nden bir grup da bu deneyi elektronik posta ile 166 ülkeden 60 bin kişiyle tekrarlayarak ''Altı derece uzak''ın geçerliliğini bir kez daha gözler önüne sermişti.

Son Güncelleme: 23.11.2011 10:40
Anahtar Kelimeler:
FacebookUzaklık
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