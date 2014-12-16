Her Şey Bir "Merhaba" İle Başlıyor

Ekranda beliren bir “Merhaba” ile başlayan, sonrasında bir anda kalpte kelebekler uçuşturan bir aşk hali ilişkileri de ele geçirdi. Uzmanlara göre artık aşklarda da sosyal medya rüzgarı esiyor.



Çağın kolaylığı sosyal medya iş, yemek, Reklam ve medyadan sonra aşk hayatımızı da ele geçirdi. Uzmanlar eskiden selam verebilmek için beklenen günlerin, mektupla başlayan aşkların yerini artık sosyal medya aşklarının aldığını belirtiyor. Uzmanlara göre artık ‘ilk görüşte aşk’ın yerini ‘ilk sohbette aşk’ aldı. Hatta öyle ki birbirlerini hiç görmeden tanışarak ilişkiye başlayan insanların bir kısmı beraberliklerini evliliğe götürüyor. Bunun yanında ise bir de hiçbir amacı olmadan ilişki yaşayanların da azımsanmayacak boyutta olduğu belirtiliyor.



Vatandaşlar ise aşk denilince ikiye ayrılıyor. Kimisi “Nasıl hiç görmediği, dokunmadığı, göz göze gelmediği birine aşık olabilir ki insan?” diye sorarken kimisi de “Artık devir değişti. Sosyal medya aşkı çok normal” diyerek bu aşk biçimini sonuna kadar destekliyor. Gerçek hayatta bile zor bulduğumuz aşkı sosyal medya aracılığıyla bulabilir miyiz pek bilinmiyor ama işin uzmanları artık hem evlenme hem de boşanma durumlarında sosyal medyanın hayatımıza tesir ettiğini söylüyor.





"Hem evlenme hem de boşanma sebebi"



Sosyal medyanın kimi zaman yeni ilişkilere başlangıç zemini olurken, kimi zaman da çiftlerin arasındaki tartışmaların ve boşanmaların merkezinde yer aldığını söyleyen Aile Danışmanı ve Uzman Psikolog Didem Turgut Çönkü, 21. yüzyılda sosyal medyaya ayak uydurmamanın pek de mümkün olmadığını söyledi.

Sosyal ağlarda harcanan zamanın giderek artması ile günümüzdeki ikili ilişkilerin doğasının da ciddi ölçüde değişmeye başladığını kaydeden Didem Turgut Çönkü, sosyal ağların özellikle özel hayatımızın üzerindeki etkisi ile ilgili şunları söyledi:



“21. yüzyılda hızlı bir teknoloji gelişim dünyasındayız. Bu ilişkilerde de hızlılığa yol açıyor. Sonuçta insan sosyal bir varlık ve sosyal olma halimizi zamanımız kalmadığı için günlük hayatta yaşayamadıklarımızı avucumuzun içindeki akıllı telefonlarla sağlayabiliyoruz. Sosyal medyada ciddi anlamda ilişki yaşayanlar, sosyal medyada tanışıp sonrasında bunu evliliğe dönüştürenler ve kalıcı mutlu bir yuva kurabilen insanlar var. Ama bunun yanı sıra gayri ciddi anlamda birlikte olup, sonrasında herhangi bir yere varmayanlar da var. Bu biraz da tercih meselesi oluyor.”



"Eskiden telefondu şimdi hesap kontrolü var"



Sosyal medyada tanışıp evlenenlerin olduğu kadar sosyal medya yüzünden çiftler arasında sıkıntılar yaşandığını aktaran Çönkü, sosyal medyanın boşanmaları da arttırdığına dikkat çekti. Sosyal medyanın etkisinin yaşantımızda hızla arttığını söyleyen Çönkü, “Evli ama sitelerde farklı arayışlara giren, eşinin hesabını kontrol edip o hesapta ulaştıkları bilgilerden dolayı boşanma davası açan çok fazla çift var. Bu eşler arasında eskiden cep telefonunu alıp kontrol etme vardı. Şimdi şifresini kırıp hesabını kontrol etme var. Tabii ki bundan dolayı da çok kötü sonuçlar ortaya çıkabiliyor” ifadelerini kullandı.



"Alternatif son derece fazla"



Eskiden ilişkilerin daha uzun sürdüğünü ancak günümüzde alternatiflerin artmasıyla ilişki sürelerinin de azaldığını aktaran Çönkü, “Geçmiş yıllarda insanlar evlenirlerdi ve bir ömür boyu mutlu ya da mutsuz beraber olurlardı. Ama şimdi öyle değil, şimdi alternatif çok fazla. Eskiden belki insanlar sevdiklerine sevgilerini birbirlerine mektup yazarak ifade ediyorlardı. Telefonla haberleşmek bile çok güçtü ama artık öyle değil her şey elinizin altında. Alternatif son derece fazla” diye konuştu.



"Amaç değil araç olarak kullanılmalı"



Sosyal medyanın bir amaç değil bir araç olarak kullanılması gerektiğini ve sosyal medyadan tanışmanın doğal olduğunu vurgulayan Uzman Psikolog Didem Turgut Çönkü, şöyle devam etti:

“Kişiler sosyal medyayı amaç değil de araç olarak kullanmalı. İlişki yaşayanlara ise tavsiyem; daha çok karşılıklı iletişim kurmaları, birlikte vakit geçirmeleridir. Şu yadsınamaz ki sosyal medya artık var. 21. yüzyılın insanı olarak buna ayak uydurmamız gerekiyor. Sosyal medya üzerinden ilişkiler başlayabilir ama bunun daha sonra gerçek bir ilişkiye mutlaka dönmesi gerekir. Sağlıklı olanı budur.”



"Artık devir değişti"



Vatandaşlar ise konu aşk olunca ikiye ayrılıyor. Kimi “Sosyal medya çok fazla güvenilir olmayabilir ama arada düzgün insanların çıkabileceğine inanıyorum. Artık devir değişti. İnsanların kafede birbirine gidip de tanışma ortamı yerine daha fazla internetten ulaşma var” derken, kimileri de “İnsan gözüyle gördüğüne, eliyle tuttuğuna pek güvenemiyor. Görmediğin camdan veya ekrandan tanıdığın birine ne kadar güvenebilirsin” diye karşı çıkıyor.