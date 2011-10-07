Her gün kullanıyoruz ama...

Hep duyduğumuz, her gün kullandığımız ama hakkında çok az şey bildiğimiz 9 şey... İçeride...

Birçoğumuzun oldukça yoğun bir hayatı var ve teknolojiyle yakından ilgileniyor olsak da bazı detayları kaçırabiliyoruz. Bu yazımızda hakkında çok fazla şey duyduğunuz, neredyse her gün kullanılan ama belki de hakkında hiçbir şey bilmediğiniz 9 şeyi bir araya getirdik. Dilerseniz, sağladığımız bağlantılar yoluyla bu konseptler hakkındaki bilginizi artırabilirsiniz.

9. Windows kayıt defteri Birçok Windows kullanıcısının Windows kayıt defterinden haberi var, ancak karışık olmasından dolayı ondan çekiniyorlar. Ancak kayıt defteri, nasıl çalıştığını bilen kullanıcılar için paha biçilmez bir araç. Bu makalemizde Windows 7'nizde yapabileceğiniz faydalı ince ayarları bulabilirsiniz.

8. Android görev öldürücüleri Android görev sonlandırıcı uygulamaları, Android'in ilk günlerinde oldukça faydalılardı. Ancak bugünlerde faydadan çok zarar veriyorlar. Tüm uygulamaları kapatmak, alarmlarınız gibi gerekli şeyleri kapatmanın yanı sıra, tekrar başlamaları nedeniyle daha çok CPU ve pil kullanmanıza neden olabiliyor. Android'inizin pil ömrünü ve performansını artırkmak üzere bu yazımızdaki uygulamaları faydalı bulabilirsiniz. SSL şifrelemesi (HTTPS), 4G...

7. SSL şifrelemesi (HTTPS) Bazı sitelerin web adresinde http:// yerine https:// yer aldığını fark etmişsinizdir. Veya belki de güvenliğiniz için verilerinizi şifrelediğini biliyorsunuzdur ancak sizi neden koruduğunu bilmiyorsunuzdur. http ve https arasındaki farkı ve güvenliğinizi artıracak bir aracı bu yazımızda bulabilirsiniz.

6. 4G ne demek? Kimse 4G'nin ne olduğunu ve ne kadar hızlı olduğunu söylemiyor. Sadece bunun istediğiniz bir şey olduğunu söylüyorlar. Ancak 4G hakkında biraz araştırma yaptığınızda, bulduklarınız sizi şaşırtabilir.

5. Kayıpsız ve kayıplı müzik arasındaki fark Müziğinizin "bitrate" değerine önem veriyor veya vermiyor olabilirsiniz. Ancak bitrate'in önemli olup olmadığı konusundaki tartışmalar uzun süredir devam ediyor. Bitrate ne kadar yüksek olsa da, kayıplı biçimler müzikteki detayların bir bölümünü ortadan kaldırabiliyor. Bu biçimler hakkında detaylı bilgileri Dijital ses formatları arasındaki farklar makalemizde bulabilirsiniz. 64-Bit ve 32-Bit işletim sistemleri...

4. 64-Bit ve 32-Bit işletim sistemleri Windows veya Linux'unuzu son zamanlarda tekrar yüklediyseniz, 64-bit ve 32-bit sürümler arasında seçim yapmış olma olasılığınız yüksek. Özetle 4GB veya daha fazla RAM'e sahipseniz, 64-bit işletim sistemi kullanmalısınız. Daha detaylı bilgileri bu makalemizde bulabilirsiniz.

3. Düzgün bir Windows temizliği Windows bakımı efsaneleri, neredeyse kendimizi bildik bileli ortalıkta dolaşıyor ve tam olarak ne yapmanız gerektiği konusunda kafanızı çok karıştırıyor. Windows'unuzu bu makalemizde bulacağınız bilgiler ve araçlar ışığında temizleyebilir veya galerimizdeki ücretsiz araçlardan faydalanabilirsiniz. Virüsler, trojanlar, solucanlar ve diğerleri

2. Virüsler, trojanlar, solucanlar ve diğer zararlılar Windows kullanıcılarının başının derdi olan zararlılar hakkında birçok kullanıcı hiçbir şey bilmiyor. Zararlılar, PC'nizi bir zombiye çevirerek hacker'lara hizmet etmesini sağlayabiliyor veya onu kullanılmaz hale getirebiliyor. Zararlıları kaldırmakla ilgili ayrıntılı bilgileri bu makalemizde bulabilirsiniz.

1. Wi-Fi ve ağ Bugün vazgeçilmez bir teknoloji haline gelen internet için ağ kurulumunu bilmek, büyük önem taşıyor. Ancak bir çoğumuz bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Ev ağlarıyla ilgili birçok faydalı bilgiyi bu makalemizde bulabilirsiniz.