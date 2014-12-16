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Hedef Akıllı Telefon!

Türksat AŞ Genel Müdürü Ensar Gül,

Hedef Akıllı Telefon!

Türksat AŞ Genel Müdürü Ensar Gül,

16 Aralık 2014 Salı 12:54
Hedef Akıllı Telefon!
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Hedef Akıllı Telefon!


Türksat AŞ Genel Müdürü Ensar Gül, gelecek dönemde hedeflerinin e-Devlet Kapısı'nda mobil uygulama kullanıcı sayısını ve mobil telefona aktarılan hizmet sayısını artırmak olduğunu söyledi.

Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bilgi toplumuna geçiş sürecinin önemli araçlarından biri olan e-Devlet Kapısı'nda kayıtlı kullanıcı sayısının 19 milyon 800 bini aştığını belirterek, 20 milyonuncu kullanıcıya çeşitli hediyeler vereceklerini ifade etti.

Başbakanlık adına Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının koordinatörlüğünde Türksat AŞ tarafından işletilen e-Devlet Kapısı'na 19 milyon 666 bin 616 kişinin şifreyle, 24 bin 890 kişinin mobil imzayla, 99 bin 930 kişinin elektronik imzayla, 251 kişinin de e-kimlikle giriş yaptığını anlatan Gül, e-Devlet Kapısı hizmetlerinin bazılarını da akıllı telefonlara taşıdıklarını kaydetti.


e-Devlet Kapısı'ndan giriş yapan kullanıcıların, kendi cep telefonlarını sisteme kaydetmeleri halinde, gönderilen SMS'teki talimatları izleyerek şifrelerini ücretsiz olarak yenileyebildiğini anımsatan Gül, mobil cihazlarla e-Devlet Kapısı'na giriş yapan kullanıcılara 47 ayrı kamu hizmeti sunulabildiğini söyledi.

e-Devlet Kapısı'nda verilen hizmet sayısının bin 54 olduğunu anlatan Gül, "Önümüzdeki dönemde hedefimiz e-Devlet Kapısı'nda mobil uygulama kullanıcı sayısını ve mobil telefona aktarılan hizmet sayısını artırmak" dedi.

"Aylık ortalama 9 milyon giriş yapılıyor"

Aylık ortalama 9 milyon girişin yapıldığı e-Devlet Kapısı'nda, 40 milyon sorgulamanın gerçekleştiğini belirten Gül, en çok kullanılan hizmet sıralamasında araç sorgulama, mahkeme dava dosyası sorgulama, 4A hizmet dökümü, tapu bilgileri ve vergi borcu sorgulamanın geldiğini söyledi.

Sadece Türkiye'den değil, yurt dışından şifre alınarak da e-Devlet Kapısı'na giriş yapılabildiğini dile getiren Gül, yurt dışında KKTC başta olmak üzere çeşitli ülkelerde yaklaşık 40 bin kayıtlı kullanıcının bulunduğunu söyledi.

e-Devlet Kapısı şifrelerinin 15 yaşından başlamak üzere tüm yaş grubundan isteyenlere verildiğini anımsatan Gül, "Hizmetleri ağırlıklı olarak gençlere yönelik hazırlayacağız. 15 yaşında şifre alan bir kişi, hayatının sonuna kadar burayı kullanacak" diye konuştu.  

Son Güncelleme: 16.12.2014 12:56
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Türksat AŞ Genel Müdürü Ensar GülGelecek Dönemde Hedeflerinin E-Devlet Kapısında Mobil Uygulama Kullanıcı Sayısını Ve Mobil Telefona Aktarılan Hizmet Sayısını Artırmak Olduğunu Söyledi.
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