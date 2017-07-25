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25 Temmuz 2017 Salı 19:51

Hawking’ten Uzaylılar Hakkında Uyarı

Hawking'ten Uzaylılar Hakkında Uyarı
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İngiliz bilim insanı Stephen Hawking, insanlığın kendinden üstün yaşam formlarıyla karşılaşması durumunda yaşanabilecek felaketlere dikkat çekti.

İngiliz astrofizikçi Stephen Hawking, insanlığın üstün yaşam formlarıyla karşılaşması ihtimali için “Kolomb” benzetmesi yaptı. Olası bir karşılaşmanın, Kristof Kolomb’un Amerikan yerlileriyle karşılaşmasını aratmayabileceğini söyleyen Hawking, ‘Stephen Hawking’s Favorite Places’ adlı bir belgeselde, insanlığı, bu durumun yaratabileceği tehlikelere karşı bir kez daha uyardı. Hawking, iletişime geçilecek uzaylıların, geri kalmış galaksilerde bulunan kaynakları yağmalamak gibi kötü emelleri olan gelişmiş yaşam formları olabileceği uyarısını tekrarladı.


 
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