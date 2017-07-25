Hawking’ten Uzaylılar Hakkında Uyarı

İngiliz astrofizikçi Stephen Hawking, insanlığın üstün yaşam formlarıyla karşılaşması ihtimali için “Kolomb” benzetmesi yaptı. Olası bir karşılaşmanın, Kristof Kolomb’un Amerikan yerlileriyle karşılaşmasını aratmayabileceğini söyleyen Hawking, ‘Stephen Hawking’s Favorite Places’ adlı bir belgeselde, insanlığı, bu durumun yaratabileceği tehlikelere karşı bir kez daha uyardı. Hawking, iletişime geçilecek uzaylıların, geri kalmış galaksilerde bulunan kaynakları yağmalamak gibi kötü emelleri olan gelişmiş yaşam formları olabileceği uyarısını tekrarladı.