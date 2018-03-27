Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116197
ALTIN
172.187
DOLAR
3.9788
STERLİN
5.6375
EURO
4.9395
8 Ay Hapis Yatacak
8 AY HAPİS YATACAK
Çiftçi Tutuklu Yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
Trafik Kazası: 1 Kişi Yaralandı
TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Abisinin Kimliği İle Adaya Geldi
ABİSİNİN KİMLİĞİ İLE ADAYA GELDİ
banner256

Hawking ölmeden önce açıklamış: Evren’e gözlerimizi yeni açıyoruz

14 Mart'ta hayatını kaybeden İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking'in son röportajını BBC'ye verdiği ortaya çıktı. Bilim muhabiri Pallab Ghosh'un sorularını yanıtlayan Hawking'in, "Evren'e gözlerimizi yeni açtık" dedi.

Hawking ölmeden önce açıklamış: Evren’e gözlerimizi yeni açıyoruz

14 Mart'ta hayatını kaybeden İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking'in son röportajını BBC'ye verdiği ortaya çıktı. Bilim muhabiri Pallab Ghosh'un sorularını yanıtlayan Hawking'in, "Evren'e gözlerimizi yeni açtık" dedi.

27 Mart 2018 Salı 23:19
Hawking ölmeden önce açıklamış: Evren’e gözlerimizi yeni açıyoruz
banner238

Çağımızın en saygın ve başarılı bilim insanlarından İngiliz Fizik Profesörü Stephen Hawking 14 Mart’ta hayatını kaybetmişti. Hawking’e, verdiği son röportajda soruları soran BBC Bilim Muhabiri Pallab Ghosh’un röportajı yayınlandı.

Hawking’in Evren ile ilgili görüşlerini aktardığı röportajda, “Kozmolojik bir mesafe ölçüm tablosu sayesinde kozmolojik gözlemlerin yeri konusunda bize çok şey söyleyebilir ve pek çok sürprizle karşılaşabiliriz. Yerçekimsel dalgaların gözlenmesi, izafiyet teorisinin test edilmesine imkân tanıyacak. Kimileri karanlık maddenin dışarıda bırakılması için izafiyet teorisinin güncellenmesi gerektiğini düşünüyor. Yerçekimsel dalgaların ölçümlenmesi, izafiyet teorisinde yapılabilecek modifikasyonlar için de bir temel oluşturabilir” diyor.

Hawking, Evren’i gözleme yöntemlerinin de öngörülemeyecek şekilde değişeceğini ifade ederken, “Hâlâ gözlerimizi, hatta kulaklarımızı ovuşturuyoruz. Yerçekimsel dalgaların sesine yeni uyandık” diyor. Hawkingg, röportajda altının neden nadir olduğunu da, “Altın maddesini ortaya çıkaran tek olay nötron yıldızlarının çarpışması. Altın her yerde nadir, sadece Dünya’da değil. Bunun nedeni nükleer bağlanım enerjisinin demirde tavan yapması. Daha ağır metallerin oluşumu bu nedenle zor” yorumunu yapıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 sene sonra telefonlarımız böyle mi olacak?
2 sene sonra telefonlarımız böyle mi olacak?
WhatsApp’tan yeni haber! Güncelleyin yeni özellik eklensin
WhatsApp’tan yeni haber! Güncelleyin yeni özellik eklensin
WhatsApp’tan bir müjdeli haber daha! Artık o telefonlarda da kullanılacak
WhatsApp’tan bir müjdeli haber daha! Artık o telefonlarda da kullanılacak

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim