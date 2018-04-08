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Hastalıklara hızlı teşhisin yolu: Selfie

Rusya’nın Nijniy Novgorod kentinde mühendisler, akıllı telefon kullanıcılarının rahatsızlıklarını erken aşamadayken tespit edebilecek ve yalnızca selfie çekmeyi gerektiren MeCare isimli bir uygulama geliştirdiklerini öne sürdü.

Hastalıklara hızlı teşhisin yolu: Selfie

Rusya’nın Nijniy Novgorod kentinde mühendisler, akıllı telefon kullanıcılarının rahatsızlıklarını erken aşamadayken tespit edebilecek ve yalnızca selfie çekmeyi gerektiren MeCare isimli bir uygulama geliştirdiklerini öne sürdü.

08 Nisan 2018 Pazar 09:56
Hastalıklara hızlı teşhisin yolu: Selfie
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MeCare isimli projenin yöneticisi Sergey Blintsov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “MeCare, kişilerin selfie’lerini analiz ederek Parkinson dahil çeşitli hastalıklara teşhis koyabilen ve kardiyovasküler durumu tespit edebilen eşsiz bir yöntem” ifadesini kullandı.

Uygulama ile yapılan teşhislerin yüzde 95 doğruluk payı olduğunu belirten Blintsov, uygulamanın kişilerin fiziksel durumunu daha iyi göstermeye yönelik bir fitness bileziği veya akıllı saat görevi gördüğünü de söyledi.

Blintsov, uygulamaya erişimin ücretsiz olmasını istedikleri ve teşhis edebildiği hastalıkların sayısını artırmayı planladıklarını ifade etti. Blintsov, uygulamanın daha da geliştirilmesiyle MR gibi görüntüleme yöntemlerine alternatif olabileceğini belirtti.

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