Hangi telefonlar Android 9 Pie güncellemesi alacak? İşte Android 9 alacak cihazlar…

İlgi çekici yeniliklerle gelecek olan Android 9.0 Pie hangi telefonlara gelecek sorusu birçok akıllı telefon kullanıcısı tarafından merakla araştırılıyor. Cihaz üreticileri, geçtiğimiz 10 gün içerisinde hangi telefonların Pie güncellemesi alacağına dair açıklamalarda bulundu ve liste biraz daha şekillendi…

ANDROID PIE GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLAR

İşte Android 9.0 Pie güncellemesi alacak tüm telefonlar;

Samsung

Galaxy S9

Galaxy S9 Plus

Galaxy Note 9

Galaxy S8

Galaxy S8 Plus

Galaxy S8 Active

Galaxy Note 8

Huawei

Huawei P10

Huawei Mate 10

Honor 9

Honor View 10

Huawei Mate 9

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei P20 Lite

Xiaomi

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Black Shark

General Mobile

GM 8

GM 6 (çok yüksek ihtimal)

LG

LG G7 ThinQ

LG V30

LG V20

LG G6

Google

Pixel

Pixel XL

Pixel 2

Pixel 2 XL

Android Beta Program Partnerleri

Sony Xperia XZ2

Xiaomi Mi Mix 2S

Nokia 7 Plus

Oppo R15 Pro

Vivo X21

OnePlus 6

Essential PH‑1