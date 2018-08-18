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Hangi telefonlar Android 9 Pie güncellemesi alacak? İşte Android 9 alacak cihazlar…

Akıllı telefonların güncel bir işletim sistemine sahip olması birçok konuda büyük önem taşıyor. Android işletim sistemine gelecek olan yeni Android 9.0 Pie güncellemesi merakla bekleniyor. Peki sizin cihazınıza Android 9 Pie güncellemesi gelecek mi? İşte işletim sistemi yenilenecek o cihazlar...

Hangi telefonlar Android 9 Pie güncellemesi alacak? İşte Android 9 alacak cihazlar…

Akıllı telefonların güncel bir işletim sistemine sahip olması birçok konuda büyük önem taşıyor. Android işletim sistemine gelecek olan yeni Android 9.0 Pie güncellemesi merakla bekleniyor. Peki sizin cihazınıza Android 9 Pie güncellemesi gelecek mi? İşte işletim sistemi yenilenecek o cihazlar...

18 Ağustos 2018 Cumartesi 09:09
Hangi telefonlar Android 9 Pie güncellemesi alacak? İşte Android 9 alacak cihazlar…

İlgi çekici yeniliklerle gelecek olan Android 9.0 Pie hangi telefonlara gelecek sorusu birçok akıllı telefon kullanıcısı tarafından merakla araştırılıyor. Cihaz üreticileri, geçtiğimiz 10 gün içerisinde hangi telefonların Pie güncellemesi alacağına dair açıklamalarda bulundu ve liste biraz daha şekillendi…

ANDROID PIE GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLAR

İşte Android 9.0 Pie güncellemesi alacak tüm telefonlar;

Samsung
Galaxy S9
Galaxy S9 Plus
Galaxy Note 9
Galaxy S8
Galaxy S8 Plus
Galaxy S8 Active
Galaxy Note 8

Huawei
Huawei P10
Huawei Mate 10
Honor 9
Honor View 10
Huawei Mate 9
Huawei P20
Huawei P20 Pro
Huawei P20 Lite

Xiaomi
Xiaomi Mi 8
Xiaomi Mi Mix 2S
Xiaomi Mi 6
Xiaomi Black Shark
General Mobile
GM 8
GM 6 (çok yüksek ihtimal)

LG
LG G7 ThinQ
LG V30
LG V20
LG G6

Google
Pixel
Pixel XL
Pixel 2
Pixel 2 XL

Android Beta Program Partnerleri
Sony Xperia XZ2
Xiaomi Mi Mix 2S
Nokia 7 Plus
Oppo R15 Pro
Vivo X21
OnePlus 6
Essential PH‑1

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