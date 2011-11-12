Hacker'lar Durmak Bilmiyor

Dünya çapında 4 milyondan fazla bilgisayarı ele geçirerek, oluşturdukları internet trafiği üzerinden milyonlarca dolarlık reklam geliri elde eden hacker grubu, Trend Micro ve FBI'ın ortak çalışmasıyla yakalandı. FBI tarafından yapılan açıklamada, Estonya'da gerçekleştirilen operasyonla altı kişinin "internet dolandırıcılığı" suçundan gözaltına alındığı bildirildi. Dünya çapında 4 milyondan fazla bilgisayarı ele geçiren hacker grubunun bugüne kadar yaklaşık 14 milyon dolarlık gelir elde ettiği açıklandı.



HAYALİ TIKLAR

İki yıl süren ve "Hayalet Tık Operasyonu" adı verilen, FBI ile Estonya Polisi'nin ortaklaşa yürüttüğü soruşturmada, Trend Micro'nun çalışmaları sonucunda belirlenen New York ve Chicago'daki iki veri merkezinde yaklaşık 100 sunucu kapatılırken, Estonya'da da eş zamanlı olarak 6 kişi gözaltına alındı. Hacker grubunun, web sitelerinde yer alan reklamlardan tıklama ya da görüntüleme başına ücret ödeyen şirketlerle anlaştığı bildirildi. Grubun ulaştığı bilgisayarları bu web sitelerine yönlendirdiği ya da bu web sitelerinden bazı yazılımları indirmeye zorlandığı bilgisi verildi. Saldırganlar bilgisayarlardaki DNS ayarlarını değiştirerek kullanıcıların internet üzerinde istemedikleri işlemleri yapmalarını sağladı. 100 ülkede 4 milyondan fazla bilgisayara virüs bulaştı.



4 milyon bilgisayara virüs bulaştı

Bu yöntemle 2007 yılından bu yana 100 ülkede internetten bulaşan virüs nedeniyle 4 milyondan fazla bilgisayarın istenmeyen web sitelerine yönlendirildiği açıklandı. Trend Micro Kıdemli Güvenlik Uzmanı Rik Ferguson, "2006 yılından bu yana DNS değiştiren botnet'in varlığından haberimiz vardı. FBI ve diğer ortaklarımızla yürütülen çalışmaların sonucunda çete yakayı ele verdi" dedi.



Virüs netten temizlenebiliyor

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 100 ülkede yayılan virüsün bilgisayarınıza bulaşıp bulaşmadığını kontrol etmek için Trend Micro'nun;https:// www.facebook.com/trendmicroturkey adresinden kontrol etmek mümkün. http://housecall. trendmicro.com/ adresinden ulaşılan ücretsiz servisi kullanılarak virüsü tespit edilebilir ve eğer virüs bulaştıysa doğrudan temizlenebiliyor.

