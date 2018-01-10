Haberler şaşırttı! Sevgili sandılar robot çıktı…

Çöpçatanlık uygulamaları gün geçtikçe yayılırken bu uygulamalar hakkında ilginç haberler de geliyor. Çin'de erkekleri dolandırmak için programlanmış bir yazılım çöpçatanlık uygulaması üzerinden inanılmaz bir vurgun yaptı. Son dakikaya kadar robot olduğunu anlamayan erkekler, karşı tarafa yüklü miktarda para ve hediyeler gönderdi. Yazılımın farklı ülkelerde de kullanılmasından korkuluyor, internetten tanıştığınız kişi robot olabilir...

Teknoloji alanında çığır açan Çin’de duyanları şaşırtan haberlere bir yenisi daha eklendi. Çöpçatan uygulamalarının yapay zekâ ürünü kadınlarla erkekleri dolandırdığı ortaya çıktı. Tahminlere göre uygulamadaki yapay zeka, 10 binlerce erkeği kandırdı. Son dakikaya kadar karşılarında konuştuklarını kadın sanan çapkınlar, kadınlara uygulama üzerinden hediye ve para göndermek için 1 milyar yuan (yaklaşık 576 milyon TL) harcadı.

ŞİRKETLER KAPATILDI

Modern Express Gazetesi'nin haberine göre 21 yazılım şirketi kapatılırken, 600'den fazla şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, bazı kadınların mesajlarının bilgisayarlar tarafından otomatik üretildiğinin tespit edilmesi üzerine başlatılmıştı.