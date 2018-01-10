Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113589
ALTIN
160.963
DOLAR
3.8050
STERLİN
5.1350
EURO
4.5496
Uyuşturucu ve Terazi İle Yakalandı
Uyuşturucu ve Terazi İle Yakalandı
Uyuşturucu Zanlıları Teminata Bağlandı
Uyuşturucu Zanlıları Teminata Bağlandı
Torbacıyı Dövdüler Ceza Evine Gittiler
Torbacıyı Dövdüler Ceza Evine Gittiler
Yağmurlu Hava Geliyor
Yağmurlu Hava Geliyor
banner256

Haberler şaşırttı! Sevgili sandılar robot çıktı…

Haberler şaşırttı! Sevgili sandılar robot çıktı…

10 Ocak 2018 Çarşamba 23:43
Haberler şaşırttı! Sevgili sandılar robot çıktı…
banner238

Çöpçatanlık uygulamaları gün geçtikçe yayılırken bu uygulamalar hakkında ilginç haberler de geliyor. Çin'de erkekleri dolandırmak için programlanmış bir yazılım çöpçatanlık uygulaması üzerinden inanılmaz bir vurgun yaptı. Son dakikaya kadar robot olduğunu anlamayan erkekler, karşı tarafa yüklü miktarda para ve hediyeler gönderdi. Yazılımın farklı ülkelerde de kullanılmasından korkuluyor, internetten tanıştığınız kişi robot olabilir...

Teknoloji alanında çığır açan Çin’de duyanları şaşırtan haberlere bir yenisi daha eklendi. Çöpçatan uygulamalarının yapay zekâ ürünü kadınlarla erkekleri dolandırdığı ortaya çıktı. Tahminlere göre uygulamadaki yapay zeka, 10 binlerce erkeği kandırdı. Son dakikaya kadar karşılarında konuştuklarını kadın sanan çapkınlar, kadınlara uygulama üzerinden hediye ve para göndermek için 1 milyar yuan (yaklaşık 576 milyon TL) harcadı.

ŞİRKETLER KAPATILDI

Modern Express Gazetesi'nin haberine göre 21 yazılım şirketi kapatılırken, 600'den fazla şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, bazı kadınların mesajlarının bilgisayarlar tarafından otomatik üretildiğinin tespit edilmesi üzerine başlatılmıştı.

Son Güncelleme: 11.01.2018 00:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DİKKAT TELEFONUNUZU ŞARJ EDERKEN BU HATAYI YAPMAYIN!
DİKKAT TELEFONUNUZU ŞARJ EDERKEN BU HATAYI YAPMAYIN!
İnternet Yavaşladı Derdi Bitiyor! Işıkla İnternete Bağlanacağız…
İnternet Yavaşladı Derdi Bitiyor! Işıkla İnternete Bağlanacağız…
Yapay Zeka İlaç Üretecek
Yapay Zeka İlaç Üretecek

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim