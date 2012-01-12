Güvenli İnternete Kaç Kişi Geçti?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer,22 Kasım 2011'de uygulamaya geçen güvenli internetle ilgili rakamları açıkladı.

İnternette gezinirken en büyük problemlerin başında güvenlik geliyor. Zararlı içeriklerden sakınmak için güvenli internet uygulaması 22 Kasım 2011 tarihinden bu yana faaliyette.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer'in verdiği bilgiye göre, 51 günde güvenli internet uygulamasına geçenlerin sayısı 150 bin kişi buldu.

Yöneticiler Derneği'nin toplantısında güvenli internet uygulaması masaya yatırıldı. Derneğin davetlisi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer ve Telekominikasyon İletişim Kurumu Başkanı Fethi Şimşek idi.

Güvenli internet kullanımına ait son durumu anlatan Acarer, "9 yılda filtre programını tercih edenlerin sayısı 23 bin. 23 Kasım'dan bu yana 2 ay geçti. 9 yıllık abonenin 6 katı 150 bin kişi güvenli interneti tercih etti" dedi.

Türkiye güvenli internet ile 22 Kasım 2011'de tanıştı. 22 Kasım'dan bu yana güvenli interneti tercih edenlerin sayısı her geçen gün arttı.

Yönetder Başkanı İsmet Duman toplumun tüm kesimlerinin güvenli internete ihtiyacı olduğunu söyledi. Duman, "Biz de yöneticiler olarak bu konuyu konuşmayı güvenli interneti konuşmayı uygun bulduk" diye konuştu.