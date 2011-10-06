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Güneş’in Gezegenleri

Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) 26. Genel Kurulu’nun 24 Ağustos 2006 tarihinde yapılan...

Güneş’in Gezegenleri

Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) 26. Genel Kurulu’nun 24 Ağustos 2006 tarihinde yapılan...

06 Ekim 2011 Perşembe 15:11
Güneş’in Gezegenleri
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Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) 26. Genel Kurulu’nun 24 Ağustos 2006 tarihinde yapılan oturumunda alınan karara göre güneş sistemi cisimleri gezegen, cüce gezegen ve güneş sisteminin küçük cisimleri olarak yeniden sınıflandırılırdı.

Buna göre, güneş sisteminde sekiz gezegen ve şu anda üç cüce gezegen var. Bunlar; Güneş’e en yakın gezegenden başlayarak sırasıyla Merkür, Venüs, Yer, Mars, Ceres (cüce gezegen), Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Pluto (cüce gezegen) ve Eris (cüce gezegen). Güneş sisteminde yer alan gezegenlerin Güneş etrafında dolanma süresi farklı.

Bir gezegen Güneş’ten ne kadar uzaksa Güneş etrafındaki dolanmasını tamamlaması o kadar uzun sürüyor. Yer’in güneş etrafındaki dolanması “bir yıl” olarak tanımlanıyor. Gezegenlerin kendi etrafındaki dönüş hızlarını düzenleyen kesin bir kural yok. Gezegeni meydana getiren maddelerin oluşum sırasında, dönme ekseni etrafındaki eylemsizlik momentlerinin ve buna bağlı olarak da dönme hızlarının değiştiği bilinir.

Yer, kendi ekseni etrafındaki dönüşünü “bir gün”de (23 saat 56 dakika) tamamlıyor. Gezegenlerin hepsi güneş etrafında saatin dönme yönünün tersinde (güneş sistemine yukarıdan bakıldığı kabulüyle) dolanırlarken, iki gezegenin dönme yönünde Yer’inkine göre farklılık vardır. Batıdan doğuya doğru dönen Yer’in aksine Venüs doğudan batıya doğru döner.

Uranüs gezegeni ise yörüngesi üzerinde dönme hareketi yerine adeta yuvarlanma hareketi yapar. Gezegenleri inceleyen uzay araçları ve yeryüzünden yapılan sistematik araştırmalar yardımıyla son yıllarda yeni uydular keşfediliyor. Bu nedenle güneş sistemindeki gezegenlerin uydu sayılarıyla ilgili çeşitli kaynaklarda farklı bilgiler yer alıyor

Son Güncelleme: 06.10.2011 15:11
Anahtar Kelimeler:
BirliğiGüneşGezegenlerAstronomi
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