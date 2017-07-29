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29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:24

Güneş Bilinenden Daha Büyük

Güneş Bilinenden Daha Büyük

Güneş Bilinenden Daha Büyük
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NASA’lı bilim insanları Güneş ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Güneş tutulmaları esnasında meydana gelen gölgeleri inceleyen uzmanlara göre Güneş, şu anki bilinen yüz ölçümünden çok daha büyük.

Bilim insanları yaptıkları araştırma sonucunda, Güneş’in yarıçapının daha önce hesaplandığından çok daha büyük olduğuna dair bir araştırma ortaya koydu.


Bilimsel çalışmanın sonuçları 21 Ağustos’ta ABD’den izlenebilecek “tam Güneş tutulması” esnasında ispatlanacak.


Buna göre neredeyse tam 200 yıldır eksik hesaplanan Güneş’in yüzölçümü ilk defa gerçek değerlerine yakın olarak ölçülecek.


Alman astronom Arthur Auwers, 1891 yılında tarihta Güneş’in boyutunu ilk kez tahmin eden kişi olarak tarihe geçti.


Auwers, Yıldız’ın fotosferindeki çıplak gözle görülebilen dalgalanmaları baz alarak Güneş’in yarıçapını 696 bin kilometre olarak hesaplamıştı.


Alman astronomun modellemesi 2015 yılana kadar kullanıldı. Bu tarihte Uluslararası Astronomi Birliği, Güneş’i izleyen uyduları baz alarak, Yıldız’ın yarıçapını 695 bin 700 kilometre olarak yeniden hesapladı.


Google Maps için, Güneş ve Ay tutulmalarını detaylı olarak modelleyen araştırmacı Xavier Jubier, gözlemlerinin Güneş’in daha önce düşünülenden büyük olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.


NASA’dan araştırmacı Ernie Wright da yaptığı araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak Jubier ile aynı fikirde olduğunu açıkladı.


 
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