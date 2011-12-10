Grinfe Gücüne Güç Katıyor

Türkiye'nin kullanışlı müzik arama motoru Grinfe yeni, sade ve kullanışlı özellikleriyle kullanıcı kitlesini yaratmayı başardı. En son özelliği olan "Bir Şarkı Önerebilir miyim?" ile durumunuza en uygun şarkıyı en kolay yoldan kullanıcıya ulaştırıyor. Neşeli, Kopart Bizi, Sıkılmış, 80-90'lar da, Arabesk-i, Grinfe Öneri olmak üzere bölümler ayrılıyor.



Sitenin hedefi sloganındaki komutları (ara dinle paylaş) kullanıcıya en kolay şekilde sunmak. Şarkıları dinlerken bile dinlediğinize uygun şarkıları ve en çok dinlenenler listesi hemen yanınızda oluyor. Grinfe kullanıcı odaklı geliştirildiği için önerilerini ulaştıran kullanıcılara en kısa zamanda cevap verip isteklerini yerine getirmeyi amaçlıyor