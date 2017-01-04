Görme Engelliler İçin Hayatı Kolaylaştıran Gözlük Aira



Aira adlı akıllı gözlük sayesinde görme engelliler sesli yönlendirmeyle gidecekleri yere daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşabilecek.Aira, Google Glass'a benzer yapısıyla dikkat çekiyor. Gözlüğün üst kısmında bir adet kamera ve mikrofon yer alıyor. Görme engelli kişi bir sorunla karşılaştığı zaman gözlüklerine dokunarak Aira’yı etkinleştiriyorlar. Daha sonra ise akıllı gözlüğün kamerası etkinleşerek görme engelliye yardımcı olacak Aira çalışanıyla bağlantı kuruyor. Görme engelli kişinin lokasyon bilgilerine ve kamera görüntüsüne ulaşan yardımcı, sesli olarak gitmek istenen yere göre yönlendirme yapıyor. Hatta Aira, görme engelli kişiye Uber çağırabiliyor veya market alışverişinde yardımcı olabiliyor.Aira üç ayrı paket olarak satışa sunuluyor. Kullanıcılar gözlüğe 300 dolar vererek 750 dakika, 1000 dolara 3000 dakika ve 2500 dolara 10 bin dakika hizmet alabiliyor.