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Google'dan Apple'a darbe

Google, Android yazılımını kullanan cihazların MP3 dosyaları satın almalarına, yüklemelerine ve....

Google'dan Apple'a darbe

Google, Android yazılımını kullanan cihazların MP3 dosyaları satın almalarına, yüklemelerine ve....

18 Kasım 2011 Cuma 12:59
Google'dan Apple'a darbe
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Google, Android yazılımını kullanan cihazların MP3 dosyaları satın almalarına, yüklemelerine ve yayınlamalarına olanak verecek bir sanal müzik mağazası açtı.

Google'ın müzik mağazası, Apple şirketinin bu alandaki egemenliğine meydan okuyacak.

EMI, Sony Music Entertainment, Universal ve 23 bağımsız müzik şirketi, 13 milyon parçadan oluşacak Google müzik mağazasına katkı sağlayacak. Ancak şu aşamada Warner Müzik Grubu, projeye katılmıyor. Apple, iTunes'u 2003 yılında devreye sokmuştu. iPod'un yanı sıra iPhone'ların piyasada çok tutulması, internet üzerinden müzik satışlarının artmasına olanak sağladı. Bununla birlikte araştırma şirketi Gartner'ın yeni bir çalışması, Temmuz ve Eylül ayları arasında satılan akıllı telefonların yarısından fazlasında Android yazılımı olduğunu saptadı. Bu da 60 milyonu aşkın cihaz anlamına geliyor.

Buna karşılık, aynı dönemde Apple'ın iOS cihazlarının, piyasanın sadece yüzde 15'lik payına sahip olduğu belirlendi. GOOGLE+'A DA DAHİL Google, bu yeni müzik hizmetini yeni sosyal paylaşım ağı Google+'a da dahil edecek. Böylece kullanılcılar Circles grubundaki kişilerle müzik paylaşabilecek ve bu kişiler satın almaları gerekmeksizin bir parçayı tümüyle dinleyebilecekler. Google'ın müzik mağazasında parçaların fiyatı 69 sentten 1,29 dolar arasında değişiyor ve DRM (Dijital Haklar Yönetimi) koruması taşımıyor. Google, ayrıca her gün farklı bir parçayı bedava indirme olanağı sunuyor.

Google'ın sanal müzik mağazasının açılışına katılan rap sanatçısı Busta Rhymes yeni albümünü Android platformunda piyasaya sürecek. The Rolling Stones ve Coldplay de, daha önce yayınlanmamış canlı konser kayıtlarını Android platformundan piyasaya çıkaracak. Google, yeni sanatçılar grubu altında daha küçük çaptaki sanatçıları da şebekesine almayı umuyor. Müzisyenler 25 dolara kendi sayfalarını ekleyebilecek ve müzik parçalarını istekleri fiyattan satabilecekler. Google, her satıştan yüzde 30 pay alacak. Google, müzik mağazasının ABD dışında da hizmete sunulması konusunda bir açıklama yapmadı.

BLACKBERRY DE MÜZİK SEKTÖRÜNE GİRDİ Müzik endüstrisinde atılıma girişen tek şirket Google değil. Blackberry de bu hafta İngiltere'de BBM Müzik Servisi'ni hizmete soktu. Blackberry, ayda 4,99 sterline 50 adet DRM korumalı parça indirme olanağı sağlıyor. Üyeler arkadaşlarının seçimi olan parçaları da dinleyebiliyorlar. Kullanıcılar Blackberry'nin bu hizmetine ABD, Kanada ve Avustralya'da da ulaşılabiliyor.

Son Güncelleme: 18.11.2011 12:59
Anahtar Kelimeler:
GoogleAppleMüzikAndroidMP3
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