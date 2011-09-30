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Google, yılların devini gömmek üzere

Halka açıldıktan sonra coşan Google+'ın, yılların bu dev sitesini ezip geçmesine çok az kaldı.

Google, yılların devini gömmek üzere

Halka açıldıktan sonra coşan Google+'ın, yılların bu dev sitesini ezip geçmesine çok az kaldı.

30 Eylül 2011 Cuma 15:24
Google, yılların devini gömmek üzere
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Halka açıldıktan sonra coşan Google+'ın, yılların bu dev sitesini ezip geçmesine çok az kaldı.

Kullanıcılara sunulduğu günden bu yana Facebook'un rakibi olarak gösterilen ve davetiye yoluyla kullanıcılara sunulan Google+, halka açılmasının ardından kullanıcılardan büyük ilgi gördü.

Öyle ki, Google+ an itibariyle yılların sosyal ağ portalı MySpace'i bile zorlamaya başladı. Çarşamba günü Google Plus trafiğinin neredeyse yüzde 1269 oranında arttığını söyleyen kaynaklara göre bu rakama mobil cihazlardan siteye erişim sağlayan kullanıcılar dahil değil. Geçen hafta sadece ABD sınırları içerisinde 15 milyon tıklama sayısına ulaşan Google Plus'a kıyasla Facebook aynı dönemde 1.8 milyar ziyaretçiyi sayfasına çekmeyi başardı.

F8 konferasında Facebook'un 500 milyon aktif kullanıcısının bulunduğunu seyircilerle paylaşan şirketin kurucusu Mark Zuckerberg'in söylediklerinin aksine Google Plus şimdilik bir hayli geriden geliyor.

Facebook'tan sonra dünyanın en büyük ikinci sosyal ağ portalı olarak da kabul edilen MySpace, şu an için haftalık ziyaretçi sayısı bakımından Google Plus'tan sadece 16 milyonluk rakamla önde bulunuyor.

Tüm bu gelişmelere rağmen Google Plus'ı bugünden başarılı ya da başarısız bulmak doğru değil. Ancak ilerleyen haftalarda Google'ın başlangıçtan bu yana ne kadar yol kat ettiğinin daha iyi anlaşılacağını söyleyebiliriz.

Son Güncelleme: 30.09.2011 15:24
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GoogleYıllarınDevriminiGömmeküzere
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